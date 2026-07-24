Catherine Fulop se sinceró sobre su separación de Osvaldo Sabatini: "Me di cuenta de que..."
En su paso por Puro Show, la actriz abrió su corazón y habló sobre el motivo que la llevó a distanciarse de Sabatini.
La relación entre Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini atravesó una crisis que terminó en una separación temporal. La actriz contó detalles de aquel momento durante su participación en Puro Show, donde respondió a una pregunta de Fernanda Iglesias sobre su vínculo con el exfutbolista.
La artista explicó que atravesaba una etapa de muchos cambios personales y familiares, mientras intentaba adaptarse a una nueva dinámica laboral. "Yo estaba mucho en casa y, de repente, pasé a estar todo el día grabando y llevándome a las nenas al trabajo", recordó la modelo.
La situación se volvió especialmente intensa para la artista, que por entonces tenía dos hijas pequeñas. "Estaba con las hormonas alborotadas, dos bebas chiquitas... Ir al ruedo, la casa, el marido. ¡Es demasiado para una mujer!", confesó Fulop.
En ese contexto, la actriz reveló que la pareja permaneció separada durante dos meses. Ova se mudó solo a un departamento, aunque ambos continuaron viéndose los fines de semana por sus hijas.
La distancia, sin embargo, también le permitió a Fulop observar su relación desde otro lugar. "Me di cuenta de que me divertía mucho con él. El hombre tiene que ser comprensivo, y creo que él hizo mucho de su parte", reconoció Catherine Fulop.
Después de más de 32 años juntos, la actriz reivindicó el vínculo que mantiene con Sabatini y destacó el papel que tuvo él durante aquella etapa de crisis.
Por otro lado, la artista también negó e haber tenido un romance con Oscar Martínez, con quien compartió trabajos.