MasterChef Celebrity: la hija de Eugenia Tobal expuso a su mamá en vivo y dejó sin palabras a todos

Ema, la hija de la actriz, estuvo presente en la emisión de este jueves y lanzó un comentario inesperado en el programa.

Eugenia Tobal atravesó un momento tan inesperado como gracioso cuando su hija, Ema, de cinco años hizo un comentario frente a cámaras que dejó a todos boquiabiertos en MasterChef Celebrity.

Como parte de la dinámica especial del programa, los participantes recibieron la visita de sus hijos para que los acompañaran en la preparación de un plato libre con productos elegidos por los propios chicos en el mercado. Antes de que comenzara el desafío, Germán Martitegui anticipó la sorpresa: "Nos tomamos el trabajo de convocar a unos ayudantes muy especiales, categoría junior, están recién empezando".

Ema y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity Ema ayudó a su mamá en el desafío del programa de este jueves. Instagram Eugeniatobal. Durante el intercambio de Wanda Nara con los pequeños, la conductora conversó también con sus propios hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, y luego llegó el turno de Ema, la hija de Tobal, quien terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Todo ocurrió cuando la conductora, entre risas y picardía, les consultó a los chicos: "¿Están diciendo que el jurado es injusto?". La respuesta de la nena fue inmediata y sin filtros: "¡Mi mamá sí!".

Esto fue lo que dijo la hija de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity Ema, La Hija De Eugenia Tobal, Mandó Al Frente A Su Mamá En los inserts de la gala, Tobal intentó explicar la situación entre divertida y sorprendida: "Me manda al frente Ema, no puedo creer lo que está hablando". Su gesto pasó rápidamente de la emoción a la incomodidad, mientras que desde el fondo uno de los chefs aportó una frase que terminó coronando el momento: "Los chicos no mienten".