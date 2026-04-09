El debate sobre la violencia de género y el accionar de la Justicia sumó un nuevo y tenso capítulo. Thelma Fardin salió al cruce del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada , el cual busca endurecer las penas contra quienes realicen las denominadas "falsas denuncias ".

A través de un video difundido en sus redes sociales, la actriz desarmó los argumentos de la iniciativa legislativa y acusó a sus impulsores de legislar sobre un problema que, estadísticamente, es marginal, ignorando la verdadera odisea que atraviesan las víctimas.

El primer dardo de Fardin apuntó directamente a la viabilidad y necesidad del proyecto. La actriz recordó que la legislación argentina ya tiene herramientas para estos casos: "¿A qué apunta este proyecto de ley que se está presentando? En nuestro Código Penal ya están contempladas las falsas denuncias, y en lo civil también, por injurias, daños y perjuicios".

Embed - Thelma Fardin apuntó contra el proyecto de ley sobre falsas denuncias y fue tajante: "Lo pagamos"

En esa misma línea, fue lapidaria respecto al uso del tiempo parlamentario: "Están utilizando recursos del Estado, sueldos de legisladores que pagamos nosotros" , sentenció.

Frente al discurso que advierte sobre una supuesta ola de acusaciones infundadas, Fardin contrapuso supuestas cifras sobre la realidad que enfrentan quienes sufren violencia. expresó que e l 77% de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciar. Según argumenta la actriz, la ONU Mujeres declara que solo el 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas. Por último, habló de los casos en Argentina, los cuales solo el 15% obtendrían una condena. En América Latina, la cifra cae a un 1%.

"No hay un 85% o un 99% de mujeres yendo a la Justicia porque no tienen nada mejor que hacer. Hay una falla del sistema para probar este tipo de casos", explicó Fardin, detallando que a menudo la Justicia exige estándares probatorios absurdos, "como si te robaran el auto y hubiera una cámara de seguridad filmando todo en la calle".

Las barreras para denunciar

Thelma Fardin habló en conferencia de prensa, tras la condena a Juan Darthés. Foto: Télam Thelma Fardin y un largo proceso ante la Justicia. Archivo MDZ

La actriz enumeró los innumerables obstáculos que disuaden a las víctimas: desde los altísimos costos económicos (abogados, pericias, traslados) hasta la brutal revictimización institucional y social, que incluye el escrutinio del propio entorno y de los medios de comunicación. "¿Qué es revictimización? Por ejemplo, que te pregunten: '¿Por qué denunciás recién ahora?'", ilustró.

Sin ánimos de reabrir el debate sobre su propio caso, Thelma no dejó pasar la oportunidad de recordar el calvario personal que atravesó: "¿Vieron la cantidad de prejuicios y violencia que tuve que soportar durante ocho años de proceso?", preguntó, agradeciendo el "aguante" de quienes la acompañaron.

Una advertencia final

Para cerrar, Fardin dejó un mensaje dirigido a quienes replican el discurso que impulsa el proyecto de Losada: "Cada vez que repitas que está lleno de falsas denuncias, fijate que seguro tenés alrededor tuyo una mujer, una niña o un niño que sufrió violencia y que no se atrevió a ir a la Justicia. Porque si te escucha decir eso, es probable que nunca se anime a hablar".

La actriz concluyó remarcando que el verdadero problema a resolver no son las falsas denuncias, sino la falta de celeridad en los procesos judiciales y la urgente necesidad de formar a jueces y fiscales. "Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel", finalizó.