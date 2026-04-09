Thelma Fardin apuntó contra el proyecto de ley sobre falsas denuncias y fue tajante: "Lo pagamos"
La actriz y activista publicó un contundente descargo. Con cifras en mano y recordando el calvario de su propio proceso judicial, Fardin fulminó la iniciativa.
El debate sobre la violencia de género y el accionar de la Justicia sumó un nuevo y tenso capítulo. Thelma Fardin salió al cruce del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, el cual busca endurecer las penas contra quienes realicen las denominadas "falsas denuncias".
A través de un video difundido en sus redes sociales, la actriz desarmó los argumentos de la iniciativa legislativa y acusó a sus impulsores de legislar sobre un problema que, estadísticamente, es marginal, ignorando la verdadera odisea que atraviesan las víctimas.
"Están utilizando recursos del Estado"
El primer dardo de Fardin apuntó directamente a la viabilidad y necesidad del proyecto. La actriz recordó que la legislación argentina ya tiene herramientas para estos casos: "¿A qué apunta este proyecto de ley que se está presentando? En nuestro Código Penal ya están contempladas las falsas denuncias, y en lo civil también, por injurias, daños y perjuicios".
En esa misma línea, fue lapidaria respecto al uso del tiempo parlamentario: "Están utilizando recursos del Estado, sueldos de legisladores que pagamos nosotros", sentenció.
Los datos brindados por la actriz
Frente al discurso que advierte sobre una supuesta ola de acusaciones infundadas, Fardin contrapuso supuestas cifras sobre la realidad que enfrentan quienes sufren violencia. expresó que el 77% de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciar. Según argumenta la actriz, la ONU Mujeres declara que solo el 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas. Por último, habló de los casos en Argentina, los cuales solo el 15% obtendrían una condena. En América Latina, la cifra cae a un 1%.
"No hay un 85% o un 99% de mujeres yendo a la Justicia porque no tienen nada mejor que hacer. Hay una falla del sistema para probar este tipo de casos", explicó Fardin, detallando que a menudo la Justicia exige estándares probatorios absurdos, "como si te robaran el auto y hubiera una cámara de seguridad filmando todo en la calle".
Las barreras para denunciar
La actriz enumeró los innumerables obstáculos que disuaden a las víctimas: desde los altísimos costos económicos (abogados, pericias, traslados) hasta la brutal revictimización institucional y social, que incluye el escrutinio del propio entorno y de los medios de comunicación. "¿Qué es revictimización? Por ejemplo, que te pregunten: '¿Por qué denunciás recién ahora?'", ilustró.
Sin ánimos de reabrir el debate sobre su propio caso, Thelma no dejó pasar la oportunidad de recordar el calvario personal que atravesó: "¿Vieron la cantidad de prejuicios y violencia que tuve que soportar durante ocho años de proceso?", preguntó, agradeciendo el "aguante" de quienes la acompañaron.
Una advertencia final
Para cerrar, Fardin dejó un mensaje dirigido a quienes replican el discurso que impulsa el proyecto de Losada: "Cada vez que repitas que está lleno de falsas denuncias, fijate que seguro tenés alrededor tuyo una mujer, una niña o un niño que sufrió violencia y que no se atrevió a ir a la Justicia. Porque si te escucha decir eso, es probable que nunca se anime a hablar".
La actriz concluyó remarcando que el verdadero problema a resolver no son las falsas denuncias, sino la falta de celeridad en los procesos judiciales y la urgente necesidad de formar a jueces y fiscales. "Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel", finalizó.