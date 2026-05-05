Zulemita Menem compartió fotos en un hospital y causó preocupación: cómo se encuentra

La hija del expresidente sorprendió a sus seguidores con imágenes que generaron impacto y preocupación.

Zulemita Menem fue noticia en las últimas horas luego de unas fuertes imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram. La hija de Carlos Menem, expresidente, se mostró en un hospital y causó gran preocupación.

Zulemita es muy activa en sus redes sociales y decidió contar el mal momento que está atravesando para que los seguidores estén al tanto del estado de salud. La empresaria confirmó que tuvo un inconveniente que la llevó directamente al hospital.

La noticia claramente causó impacto y fue ella misma quien se encargó de contar lo que está atravesando: "Así somos los grandes jugadores. Tenemos algunas lesiones", expresó junto a la imagen donde se puede observar la habitación de la clínica y una de sus piernas totalmente vendada.

Las imágenes de Zulemita Menem que causaron preocupación Captura de pantalla 2026-05-05 171454 Zulemita Menem internada. Foto: Instagram / @zulemamenem.

En otra de las historias que subió a su Instagram, se la puede ver con un andador, dejando en claro que tenía dificultades para poder caminar con normalidad. Con el correr de las horas seguramente saldrá de alta.