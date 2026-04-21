Un dramático accidente dejó a Camilota en silla de ruedas y en el hospital: qué le pasó

Tras una fuerte caída en su casa, la participante debió ser asistida de urgencia y enfrenta un panorama incierto con su rodilla.

Camila Deniz se mostró desde la guardia del Hospital Paroissien visiblemente dolorida y en silla de ruedas. / Captura de video

Camila Deniz, más conocida por todos como Camilota, atraviesa horas críticas tras un accidente doméstico que la dejó fuera de combate y en silla de ruedas. La hermana de Thiago Medina protagonizó un verdadero vía crucis sanitario en busca de atención, recorriendo varios centros médicos hasta terminar en la guardia del Hospital Paroissien.

Un largo recorrido por los hospitales porteños: "Es el tercero al que vengo" La primicia estalló cuando Mario Massaccesi interrumpió la dinámica del programa para conectar con la guardia del hospital. Allí, una Camilota visiblemente afectada relató la pesadilla que vive desde el domingo. "Estoy en el Hospital Paroissien. Es el tercer hospital al que vengo, primero fui al de Haedo, no me pudieron atender, después fui al Posadas, y tampoco pudieron", disparó con indignación.

Qué le pasó a Camilota y por qué está en silla de ruedas.

El calvario comenzó hace una semana con un dolor al que "no le dio bola", pero todo empeoró con un resbalón fatídico en su dormitorio. "El domingo me levanté para ir al baño y me caí. Pensé que se me iba a pasar y peor, se me enfrió el pie", detalló la joven, quien ahora aguarda los resultados de una radiografía para determinar la gravedad de la lesión en su rodilla.

Pero el fuerte descargo de Camilota no fue solo por su salud. En medio del drama, tuvo que salir a cruzar a su compañera Candela, quien la acusó de haber estado de fiesta el fin de semana.