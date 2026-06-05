Nadie imaginaba que esta mariposa podía viajar tanto: el hallazgo que sorprendió a la ciencia

La denominada Mariposa de la Tarde (Vanessa carye) es uno de los insectos más conocidos de Sudamérica . Presente desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, esta llamativa especie de tonos anaranjados y negros ha despertado durante décadas la curiosidad de científicos y observadores de la naturaleza debido a su enorme distribución geográfica.

Ahora, una investigación internacional liderada por científicos chilenos logró confirmar algo que durante años fue motivo de debate: la especie realiza extensos desplazamientos migratorios a lo largo del continente.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Molecular Biology and Evolution y muestran que Vanessa carye puede completar recorridos de hasta 15.000 kilómetros entre ida y vuelta, una distancia que la ubica entre las mariposas migratorias más destacadas del planeta.

El estudio fue encabezado por investigadores de distintas instituciones chilenas y se desarrolló durante casi diez años. Los especialistas analizaron cerca de mil ejemplares recolectados en más de 120 localidades distribuidas entre Colombia y el extremo sur de Chile y Argentina.

Para comprender cómo se desplaza la especie, los científicos combinaron análisis genéticos avanzados con estudios morfológicos de las alas. El objetivo era determinar si existían poblaciones aisladas o si, por el contrario, los individuos mantenían un intercambio constante a lo largo de miles de kilómetros.

Dos grandes rutas migratorias

Los resultados permitieron identificar dos corredores principales de movimiento. Uno de ellos sigue la cordillera de los Andes, mientras que el otro se desarrolla cerca de la costa del océano Pacífico.

Según los investigadores, estas rutas permiten que las poblaciones mantengan una fuerte conectividad genética a pesar de las enormes distancias geográficas. Esto significa que ejemplares separados por miles de kilómetros siguen compartiendo información genética debido a los continuos desplazamientos de la especie.

La investigación también encontró evidencias de intercambio genético entre mariposas que habitan en el continente y otras presentes en el archipiélago Juan Fernández, ubicado a más de 670 kilómetros de la costa chilena, lo que demuestra una sorprendente capacidad de vuelo.

mariposa estudio

Alas diseñadas para viajar

Otro hallazgo importante fue que las alas de Vanessa carye presentan una notable uniformidad a lo largo de toda su distribución geográfica.

Los científicos analizaron ejemplares provenientes de regiones con climas y ambientes muy diferentes, desde zonas tropicales hasta áreas cercanas a la Patagonia. Sin embargo, no encontraron diferencias significativas en la forma ni en el tamaño de las alas.

Esta característica sugiere que la especie posee una morfología especialmente adaptada para realizar vuelos de larga distancia, una ventaja fundamental para sostener sus movimientos migratorios.

Una de las mariposas más viajeras de América

Hasta ahora, la capacidad migratoria de Vanessa carye era motivo de discusión dentro de la comunidad científica. Algunos especialistas sostenían que simplemente tenía una amplia distribución geográfica, mientras que otros sospechaban que realizaba migraciones estacionales.

Las nuevas evidencias genéticas y morfológicas respaldan esta última hipótesis y permiten considerar a la Mariposa de la Tarde como una auténtica especie migratoria.

Los autores del trabajo concluyen que se trata de la mariposa con el recorrido migratorio más extenso documentado en América y una de las más notables a nivel mundial. Además, destacan que comprender estos desplazamientos resulta clave para proteger a la especie frente a los cambios ambientales y climáticos que afectan sus rutas naturales.