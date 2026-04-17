Según la inteligencia artificial, este es el signo más divertido del zodíaco

La inteligencia artificial analizó los signos del zodíaco y reveló qué signo es el más gracioso y carismático. Descubrí si el tuyo está en el podio.

La inteligencia artificial destaca el carisma y la capacidad de socialización de los signos de fuego. Foto: Unsplash

En un mundo donde la inteligencia artificial se utiliza para resolver desde dudas académicas hasta resolver problemas técnicos, esta vez decidimos consultarle sobre otro tema diferente: la personalidad de los signos del zodíaco. Específicamente, que signo suele ser el "alma de la fiesta" o el más divertido.

La inteligencia artificial no tuvo muchas dudas sobre su respuesta y rápidamente eligió a las personas de Sagitario como el signo más divertido. Según explicó, el centauro es conocido por ser un signo aventurero, pero es su enfoque de vida lo que lo hace destacar.

¿Por qué la inteligencia artificial eligió Sagitario? Según la astrología, Sagitario se caracteriza por ser un signo particular, donde tiene un optimismo que contagia. Al estar regido por Júpiter, planeta de la expasión y suerte, las personas de este signo siempre ven el vaso medio lleno. Particularmente, lo que destaca la IA, es su risa.

Por otro lado, este signo suele tener una habilidad especial para convertir una situación cotidiana en una anécdota desopilante. Son grandes narradores y esto los convierte en el centro de atención de cualquier juntada de amigos.

astrología Géminis y Leo completan el ranking de los signos con mejor sentido del humor según la IA. Shutterstock