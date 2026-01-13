Flor Destéfanis conduce un canal de streaming

La comuna de Santa Rosa lanzó el canal de streaming Este TV, del que la intendenta Flor Destéfanis es parte. De qué se trata.

Flor Destéfanis, no sólo fue reina de la Vendimia, sino que además, como intendenta de Santa Rosa, conduce un canal de streaming : Este TV, que lanzó la comuna en mayo del año pasado. Su manera de conducir es totalmente empática cuando participa de los programas: ningún tipo de nervios ni de muletillas, lee mensajes de los vecinos del departamento muy relajada, incluso hace chistes al aire.

El proyecto fue armado por el equipo de comunicación "como respuesta a una necesidad concreta del departamento de Santa Rosa: evolucionar, modernizar y fortalecer los canales de comunicación con la comunidad, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de contenidos y a las dinámicas propias de la era digital", dijeron desde el municipio a este diario.

Cómo surge el canal de streaming El canal comenzó a emitir el 5 de mayo de 2025. "Un año aproximadamente estuvimos pensando y elaborando contenido que sea interesante para la comunidad y que además la interpele. Surgen así espacios de entretenimiento, recreación, informativos, de análisis, etc; que nos permitieron entrar y conocer las realidades de distintas generaciones. Por ejemplo, la de los más chiquitos, a través del programa "Picuditos", conducido por una docente y 4 niños de 7 a 10 años que nos muestran sus preocupaciones, intereses, gustos y proyecciones futuras", contaron a MDZ desde área de comunicación de Santa Rosa.

"También le dimos un espacio destacado a la salud mental con el programa "El Club de las Emociones": todos los lunes una mesa integrada por profesionales, vecinos y los conductores debatían sobre salud mental, rompiendo tabúes y permitiendo que la comunidad exprese sus emociones con libertad", agregaron.

De lunes a viernes "Este País" informa a los vecinos de la zona este sobre lo que acontece en la provincia y el mundo, "con un estilo fresco y distendido, con entrevistas en piso y móviles en vivo", contaron. Además, agregaron: "Lo que Pinte" es uno de los programas más vistos del canal. Bandas en vivo de toda la provincia y por supuesto locales, llegan todos los jueves para interpretar su música en vivo y contar su historia. Artistas como Oscar Belondi, de La Repandilla, He Guacho, Sound de Barrio de trayectoria nacional pasaron por el programa. Completan la grilla de programación: Mate y Debate, Raíces de Vendimia, Rockearte, Zona Mixta, Se va Picar.