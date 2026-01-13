Lavalle, en búsqueda de morosos de viviendas sociales: cuántos son

El Concejo Deliberante de Lavalle aprobó una ordenanza que busca la implementación de un "régimen integral de recupero económico de las viviendas sociales" adjudicadas en el departamento, con el objetivo de recaudar recursos para volcarlos a la construcción de nuevas casas.

La iniciativa, que apareció publicada este lunes en el Boletín Oficial , proviene de un plan que surgió en 2023. La medida fija criterios de cálculo de recupero de montos, actualización de los mismos y modalidades de pago.

Según comentó a MDZ el intendente de Lavalle, Edgardo González, son en total 349 las familias que no han pagado las cuotas de sus viviendas a las que accedieron gracias al Estado. No obstante, aún no tiene un "monto" objetivo el municipio de dinero que quieran al menos recuperar para la construcción de más casas.

La situación es compleja y también ha planteado inequidades a lo largo de los años, teniendo en cuenta que en Lavalle admitieron que "numerosos adjudicatarios han habitado las viviendas durante períodos prolongados, en muchos casos superiores a 10 o 15 años, sin que se haya instrumentado un recupero económico efectivo, lo cual genera un escenario de inequidad frente a otros vecinos que sí cumplen con planes de pago en programas habitacionales.

De igual forma, acotaron que el recupero no tiene un carácter punitivo, sino "solidario". En ese sentido, se deja expresamente establecido que “la finalidad del recupero no es sancionatoria sino solidaria, en tanto los fondos recaudados se destinarán al Fondo Municipal de Vivienda”.

Para la gestión que comanda el peronista Edgardo González, dicho fondo permitirá "ejecutar nuevas obras, mejorar la infraestructura barrial y avanzar en procesos de escrituración".

La ordenanza remarca que los planes habitacionales desarrollados en Lavalle implicaron “significativos aportes del Estado municipal, provincial y nacional”, por lo que el recupero de esas inversiones resulta clave para garantizar futuras políticas públicas en la materia.

El texto establece que el régimen debe garantizar que “todos los adjudicatarios aporten al sostenimiento de las políticas habitacionales”, con incrementos diferenciados para familias de ingresos medios y altos.

Cómo se calculará la deuda de las viviendas

La deuda de cada vivienda se determinará tomando como base el “valor histórico de la vivienda fijado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) al momento de su entrega”, que luego será actualizado aplicando “la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina” hasta la fecha de determinación del monto adeudado.

El Área de Hacienda Municipal, en coordinación con la Dirección de Vivienda, será la encargada de elaborar un padrón de adjudicatarios y definir la deuda individual de cada beneficiario.

La ordenanza contempla distintas alternativas para regularizar la situación. Entre ellas, se incluye el "pago único" con un beneficio económico, donde se plantea que el adjudicatario "podrá cancelar la totalidad de la deuda mediante un pago único, aplicándose un descuento del 20%”.

También se habilita el pago en cuotas, con planes de hasta 120 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que se actualizarán anualmente según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) o el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Además, se prevé la firma de convenios de regularización, que permitirán acceder al programa provincial Mi Escritura aún sin haber cancelado la totalidad de la deuda.

Por otro lado, el esquema incorpora un criterio progresivo según la situación económica de cada familia: cuando los ingresos del grupo familiar superen cinco salarios mínimos, la cuota se incrementará un 25%, y si superan los ocho salarios mínimos, el aumento será del 50%.

Finalmente, la ordenanza crea el "Fondo Municipal de Vivienda", que se integrará con lo recaudado por el recupero. La norma señala que estos recursos se destinarán “exclusivamente a programas habitacionales, infraestructura de barrios y escrituraciones”.

La ordenanza de Lavalle