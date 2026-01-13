Seguridad garantiza un plus salarial a policías y penitenciarios con licencias médicas

Policías y penitenciarios no perderán el recargo de servicio en casos de cirugías o enfermedades graves, siempre que las licencias estén justificadas por las juntas médicas.

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias médicas para que el personal policial y penitenciario no pierda el recargo de servicio en caso de estrictas razones de salud. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, a través del Decreto Nº 2939.

Específicamente, los efectivos seguirán cobrando la totalidad del adicional salarial recargo de servicio incluso cuando tengan que ausentarse por tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, enfermedades catastróficas o embarazos de alto riesgo.

La decisión surge a partir de los resultados de una auditoría realizada durante 2024 y 2025, que revisó el sistema de licencias del personal de seguridad y detectó la necesidad de ordenar criterios y corregir situaciones que afectaban el ingreso de los trabajadores.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que el objetivo central es brindar protección económica a policías y penitenciarios que atraviesan situaciones de salud complejas. La normativa busca garantizar un equilibrio entre el cuidado del personal y la correcta prestación del servicio, evitando abusos pero también perjuicios salariales injustificados.

En este contexto, será clave el rol de las juntas médicas para el control del ausentismo y la evaluación de la aptitud laboral. La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) será la encargada de determinar el alta médica, mientras que la División Sanidad Provincial evaluará la aptitud del efectivo para volver a sus funciones.