Elecciones en verano: caras conocidas, sorpresas y curiosidades del cierre de listas

En pleno verano mendocino, seis departamentos se paralizarán durante una jornada para tener elecciones de concejales. El 22 de febrero los municipios de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa votarán en los comicios municipales desdoblados y ya se conocen a los candidatos a ediles que competirán en las urnas.

Este sábado venció el plazo para la presentación de las listas de candidatos a concejales para estos seis departamentos . San Rafael, Maipú y Luján renovarán seis bancas de ediles, mientras que Rivadavia, La Paz y Santa Rosa elegirán cinco concejales.

Habrá once espacios que presentarán listas propias para competir en este turno electoral, aunque solamente cinco frentes impulsan candidatos en los seis departamentos.

La alianza Libertad Avanza+Cambia Mendoza, el frente liderado por el Partido Justicialista, el Frente Verde, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) y el Frente Libetario Demócrata inscribió listas en todos los municipios.

A su vez, el kirchnerismo lleva candidatos solo en tres departamentos, mientras que otros cuatro espacios compiten solo en un municipio. Sembrar es el partido oficialista que compite solo en Rivadavia, Protectora Fuerza Política se presenta en Luján, Ahora Santarrosinos en Santa Rosa, el Partido de los Jubilados lleva candidatos por su cuenta en La Paz y Proyecto Maipú Nuevo Rumbo también compite en solitario en este departamento del Gran Mendoza.

Curiosidades y sorpresas

El PJ, la LLA + CM, el Frente Verde, el FIT y el Frente Libertario Demócrata presentaron listas de candidatos a concejales en los seis departamentos. Se trata de una novedad para algunos espacios, ya que en las elecciones de 2023 e incluso anteriores, espacios como la izquierda o los verdes no habían impulsado candidatos propios en municipios como La Paz o Santa Rosa.

El kirchnerismo rompió con el PJ para estas elecciones luego de que desde la conducción justicialista dejaran afuera de las listas a los dirigentes que responden al sector liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

elecciones legislativas en las heras (16) Alf Ponce Mercado / MDZ

Este espacio se presentará en el sur provincial bajo el nombre San Rafael Futuro e inscribió un frente para el resto de las comunas originalmente con la denominación Manso Frente Mendocino, que debió cambiar a Fuerza Patria y que nuevamente se vio obligado a modificar por Frente Patria.

Sin embargo, ese último nombre también ha sido impugnado por el peronismo por lo que en los próximos días podría sufrir una nueva modificación.

Pero además el kirchnerismo mendocino sólo presentó listas de candidatos a concejales en tres de los seis departamentos que van a las urnas. Solo tendrá competencia electoral en San Rafael, Luján y Rivadavia.

El Partido de los Jubilados se integró al frente electoral conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza de cara a este proceso electoral. Sin embargo, el sello acompañará a la alianza solo en cinco de los seis departamentos que van a las urnas.

En La Paz no hubo acuerdo y el Partido de los Jubilados presentó una lista propia de candidatos a concejales.

Caras conocidas y nuevas figuras

En las listas de candidatos se destaca la presencia de varios concejales que van por la reelección y también de funcionarios municipales que aspiran continuar en un cargo electivo.

En varios casos se trata de dirigentes con trayectoria política en sus municipios, aunque también aparecen nuevas figuras en las nóminas de postulantes.

Muchas de las caras nuevas han sido impulsadas por La Libertad Avanza, que lidera la lista del frente junto a Cambia Mendoza en Maipú y que ha ubicado nombres en los segundos puestos de las listas de La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Luján y Rivadavia.

En tanto, el espacio Proyecto Maipú Nuevo Rumbo lleva como postulantes a dos reconocidos empresarios locales de Maipú como Pablo Rey y Cristian Di Betta.

Uno por uno: todos los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

En San Rafael la lista de los oficialismos nacional y provincial estará encabezada por el radical Juan Pablo Vignoni, ex delegado regional en San Rafael del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante la presidencia de Mauricio Macri. Es un dirigente cercano al histórico referente radical sanrafaelino Ernesto Sanz.

Juan Pablo Vignoni

Completan el listado la libertaria María Valentina Sánchez, Romina Gisel Giraudo, radical que buscará la reelección, Francisco Meardi, Paula Luciana Pérez y José Luis Guardia.

En el municipio de Maipú la lista estará liderada por María Ángeles De Blasis, referente de La Libertad Avanza. En segundo lugar irá el radical José Fabián Ortega, cercano al gerente de Emesa y ex candidato a intendente de Maipú, Mauricio Pinti Clop.

El resto de las candidatos serán Gabriel Esteban López, actual concejal que busca ser reelecto, Camila Belén Lourdes Vicino, Cristian Matías Brescia y Sol Marina Díaz de Manueli.

Este espacio en Rivadavia llevará como principal postulante a concejal a Magalí Cozzari, subdirectora asistencial del Hospital Saporiti, cercana al funcionario del Ministerio de Seguridad y ex presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Hernán Amat.

Magali Cozzari, Rivadavia

En segundo lugar se ubicará Diego Jofré, seguido por Marcelo Gómez, vinculado al sector del legislador provincial Mauricio Di Cesare, Elsa Alejandra Arenas y Mario Ariel Bustos.

En La Paz la alianza lleva como principal exponente al radical Nelson Poroyán, profesor de Educación Física. En 2023 fue candidato a concejal pero no obtuvo una banca. Encabezó la lista de precandidatos a ediles que acompañó a Osvaldo Naves en la interna de Cambia Mendoza, la cual ganó Ramiro Blanco y ese resultado lo relegó al tercer lugar en la nómina final.

El resto de los aspirantes en este departamento del Este son Maribel Pérez, Garrabetta Platero, Camila Soledad Rosales y Jesús Alberto Quiroga Fernández.

Siguiendo en el Este provincial, el frente oficialista nacional y provincial en Santa Rosa llevará como primer candidato al radical Leandro Barrera, quien responde al sector liderado por Leonardo Fernández, actual director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente.

En segundo lugar aparece Betiana Garciandia Fornetti, Gabriel Andrés Palermo, Liliana Castillo y Mauro Malnati.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino 2 Alfredo Cornejo y Esteban Allasino. X @alfredocornejo

En Luján de Cuyo el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza cerró un acuerdo electoral con el intendente del PRO, Esteban Allasino.

La lista oficialista en este departamento estará encabezada por Susana Mónica Maroto, directora de Rentas de la Municipalidad de Luján y mujer de confianza del jefe comunal.

En segundo lugar se ubica el representante libertario Sergio Felipe Fiorentini, seguido por el radical Raúl Gabriel Lima. Le siguen María Micaela Franco, Marcos Luis Balzarelli y Viviana Hilda Balzarelli, actual funcionaria provincial en el cargo de directora de Deporte Social y Comunitario.

Los nombres del peronismo para defender cuatro de sus bastiones

La lista del peronismo competirá en el sur provincial bajo el nombre de San Rafael en Marcha. La nómina está liderada por Francisco Perdigues, abogado y actual auditor general del municipio. Se trata de uno de los funcionarios municipales más cercano al intendente Omar Félix.

En segundo lugar irá Sol Indiveri, una joven kinesióloga que fue reina de la Vendimia en 2024. Completan el listado Anabel Lucero, contadora y licenciada en Economía Social; Alejandro Correa, profesor de Educación Física; Luciana Fernández, integrante del área de Juventud de la comuna; y Juan José Gassmann, actual subsecretario de Servicios Públicos del municipio.

La lista Maipú Crece es impulsada por el intendente Matías Stevanato. Se encuentra liderada por el joven funcionario municipal Emiliano Sallei, actual director de Promoción Deportiva de la comuna.

Emiliano Salle, concejales Maipú

Completan la nómina Mariángeles García, actual Subsecretaria de Hacienda y Administración; Marcela Noemí Castello, profesora de Educación Física; Hernán Sartorio, ex coordinador de Presupuesto Participativo del municipio; Vanesa Perea Herrera y Gustavo Rodolfo De Blas.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, impulsa la lista Santa Rosa Gana, encabezada por Magdalena Ascurra, actual secretaria de Gobierno y presidenta del PJ de Santa Rosa.

También figuran Leonardo Saile, actual concejal que busca la reelección y otro ex edil como Hernán Dube. Soledad del Carmen Navarro y Cintia González completan la nómina.

destefanis santa rosa concejales 1

La lista Elegí Gestión La Paz, impulsada por el intendente Fernando Ubieta, lleva como primer candidato a Alberto “Beto” Roza, actual secretario de Gobierno del departamento y ex funcionario y legislador provincial.

En el listado también aparecen Romina Barrera, concejal que busca la reelección, y el reconocido artista local Albero “Colacho” Pérez. Lorena Herrera y Alan Natel son los otros aspirantes al Concejo Deliberante del Este.

El peronismo también presenta candidatos en la lista Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, liderada por el abogado Germán Kemmling, expresidente del PJ lujanino que responde al sector de la conducción partidaria y ex funcionario de Anses que ya ha sido candidato a concejal en anteriores elecciones.

Lo acompañarán Cecilia Inés Luna Quintero, Morena Valentina Rodríguez Herrera, Jesús Oscar Manno, María José Prospiti y Juan Carlos Completa.

En el departamento de Rivadavia el peronismo se presenta como Fuerza Justicialista Rivadavia y lleva como principal candidata a la abogada Pamela Ochoa. En segundo lugar se ubica un histórico dirigente del departamento y ex concejal, Luis Pedernera.

Les siguen en el listado de aspirantes al Concejo Deliberante Sebastián Correa, Roxana Giménez y Luis Villalba.

El Frente Verde compite en los seis municipios

El Frente Verde, integrado por el Partido Verde y Libres del Sur, cerró oficialmente sus listas de candidatos para los seis departamentos de Mendoza que desdoblaron sus comicios.

Frente verde Mario Vadillo es el candidato a diputado nacional del Frente Verde. Prensa Frente Verde

El espacio confirmó su participación en Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

En Luján de Cuyo, la lista es encabezada por Emir Laurel, un joven empleado de comercio de 32 años.

En La Paz, la candidata principal es Melisa del Castillo, profesora de Química y comerciante de 40 años.

En Santa Rosa, encabeza la lista Richard Cobo, profesor de Educación Física.

En Rivadavia, la lista está liderada por Miriam “Mimí” Di Pietro, de 55 años.

En Maipú, la lista es encabezada por Carlos Quiroz, de 34 años, trabajador del sector privado y vecino del departamento desde su infancia.

En San Rafael, lidera la lista Fabiola Edith Carrión, de 49 años. Integra el sistema de Bomberos Voluntarios desde el año 2000 y cuenta con una amplia trayectoria en formación y gestión institucional, habiendo estado a cargo de Escuelas de Cadetes a nivel regional en la provincia de Santa Fe.

Frente Libertario Demócrata presente en todos los departamentos

La alianza integrada por el Partido Demócrata (PD) y el Partido Libertairo (PJ) presentó listas de candidatos para las seis elecciones que tendrán lugar el próximo 22 de febrero.

La demócrata Evelina Martos lidera la lista en San Rafael; al igual que las demócratas Liliana Rosas en La Paz; y Nora San Sebastián en Santa Rosa. A su vez los libertarios Marcelo González y Marian Moreno encabezarán las listas en Luján y Rivadavia, respectivamente.

En tanto, la presidenta del Partido Libertario de Mendoza, Catalina Garay será la primera candidata del frente en el departamento de Maipú.

El FIT también se lanza en todas las comunas

El Frente de Izquierda anunció que presentó listas de candidatos a concejales en los seis municipios que tendrán elecciones. En anteriores comicios el espacio no había impulsado postulantes propios en La Paz y Santa Rosa, por lo que destacan el avance del espacio en el Este provincial para este turno electoral.

Las listas de la izquierda estarán encabezadas por Nicolás Cortez y Verónica Paiz en Maipú; Franco Ricco y Cyntia Pérez en Luján de Cuyo; Estefanía Torralba y Edgardo Mira en Rivadavia; y Cecilia Olivera junto a Wilson Córdoba en San Rafael.

El kirchnerismo se cortó solo en tres municipios

El kirchnerismo mendocino rompió con el PJ de cara a estas elecciones desdobladas, luego de que la conducción partidaria dejará afuera de las listas oficiales a los dirigentes que responde a Anabel Fernández Sagasti.

Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco Foto: Prensa PJ Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco Foto: Prensa PJ

El espacio liderado por la senadora nacional inscribió el frente San Rafael Futuro para competir en el sur provincial y el Frente Patria para el resto de las comunas. No obstante, solamente presentará candidatos en la mitad de los municipios que van a las urnas el 22 de febrero.

En Luján de Cuyo la lista “K” estará encabezada por Paloma Scalco, actual concejal que irá por la reelección. Le siguen Bruno Ceschin, Diego Lobato, Patricia Moyano, Carlos “Lito” Brondo y Dhanna Moyano

En San Rafael el espacio lleva como primer candidato a Marcos Martínez, seguido por Daniela Chinellato, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Daniel Cesak y Patricia Alonso.

Asimismo, en Rivadavia también competirá el kirchnerismo por afuera del PPJ llevando como candidatos a concejales a César Alejando Estavilla, Paola Silvana Molina, Diego Marmano Ceferino, María Gabriela Carrera y Elea Berta González.

El oficialismo en Rivadavia se presenta en soledad

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, presentó días atrás la lista de candidatos del partido municipal Sembrar, con el cual llegó a la intendencia en 2023.

En primer lugar, lleva como candidato a Rodrigo Godoy, coordinador de Deportes y profesor de Educación Física. El segundo puesto lo ocupa Corina Caruso, docente y directora del Jardín Municipal Semillitas. La lista de postulantes la completan Mariano Amprino, Carolina Ferreyra y Federico Arce.

Ricardo Mansur, candidatos concejales Sembrar

La lista de empresarios y productores de Maipú

En Maipú se presentó el frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo que conformaron el Partido Fe y Compromiso Federal.

La lista que presentó este espacio está conformada por empresarios y productores del departamento. El principal candidato es Pablo Rey, líder de Replat Equipamiento Automotriz y creador de la marca Moustache. Le siguen la inspectora de cauce que denunció contaminación en Lunlunta María Emilia Scatolon y el empresario panadero asentado en Luzuriaga Cristian Di Betta.

Completan la nómina Marina Victoria Bizzotto, Antonio Esteban Nerviani y Cintia Agustina Stocco Dalmasso.

Protectora compite solo en Luján

El partido liderado por el ex diputado nacional y actual legislador José Luis Ramón presentará candidatos para estas elecciones municipales en un solo departamento.

Bajo el sello en solitario de Protectora Fuerza Política, el espacio oficializó la presentación de su lista de candidatos a concejales en el departamento de Luján de Cuyo.

La lista la lidera Luciana Arenas como primera candidata y le siguen Roberto Lobos, Lourdes Videla, Guillermo Morsella, Verónica Arguello y Federico Lobos.

Una ex aliada da pelea en Santa Rosa

El partido municipal Ahora Santarrosinos confirmó su participación en las elecciones del 22 de febrero. La lista estará liderada por Débora Quiroga, actual concejal que busca la reelección.

Quiroga tuvo un origen radical y se pasó a las filas del peronismo como aliada de la intendenta Flor Destéfanis. No obstante, esa alianza se rompió y la entonces presidenta del Concejo Deliberante fundó el esapcio Ahora Santarrosinos que competirá contra el oficialismo municipal en los próximos comicios.