En fotos: así se vive el Festival del Chivo en Malargüe, entre tradición y música

Malargüe abrió el calendario grande de fiestas populares con una velada que combinó tradición , celebración y orgullo comunitario. La primera noche de la Fiesta Nacional del Chivo , enmarcada por la Vendimia departamental 2026, transformó al Parque Raíces Malargüinas en un escenario multitudinario donde confluyeron vecinos, familias y turistas de distintos puntos de Mendoza, del país y de Chile.

Desde temprano, el predio comenzó a llenarse de colores, aromas y música, anticipando una noche que quedaría marcada por la emoción y el acompañamiento masivo del público, que superó las 20 mil personas.

El acto central de la Vendimia departamental, bajo el lema “Raíces de Vendimia, Huellas Malargüinas”, propuso un relato que recorrió el amor, la transmisión de tradiciones y la construcción colectiva de identidad. A través de coreografías, escenas teatrales y recursos visuales, el espectáculo reflejó cómo las diferencias y distancias iniciales se transforman, con el tiempo, en una riqueza cultural compartida.

La dirección general estuvo a cargo de Coty Ostrowsky, con participación de artistas, técnicos y equipos municipales, en una puesta que fue transmitida en vivo por la TV Pública, llevando la fiesta malargüina a millones de hogares.

Con voto electrónico y participación directa del público, se definieron las nuevas representantes vendimiales del departamento. La corona de reina departamental 2026 fue para Lourdes Priscila Arroyo (La Escondida), mientras que Rosario Cabello (Río Grande) fue elegida Virreina.

La proclamación estuvo acompañada por una ovación general y por la emotiva despedida de la reina saliente Catalina Di Marco y la virreina Guadalupe Vázquez, quienes entregaron los atributos entre aplausos y palabras de agradecimiento.

reinas malargue

Folclore, artistas locales y cierre a puro ritmo

El escenario mayor tuvo una programación variada que combinó tradición y nuevos sonidos. Pasaron por la noche Armonía del Valle y Nuevo Encuentro, aportando el folclore más clásico; DJ Grosso, que hizo vibrar al público con una propuesta más actual; y El Charro Malargüino, con una presentación que sumó identidad local y color latino.

Más tarde, Los Trovadores de Cuyo ofrecieron un repertorio que hizo cantar y bailar a distintas generaciones, reafirmando su vigencia como emblema del cancionero cuyano. Maggie Cullen aportó sensibilidad y potencia vocal, y Juan Sepúlveda fue el encargado de cerrar el escenario mayor con una propuesta que combinó raíz y proyección artística.

Gastronomía, emprendedores y presencia internacional

Además de los espectáculos, el predio ofreció stands gastronómicos, food trucks, juegos infantiles y microemprendimientos, convirtiendo la fiesta en un paseo para toda la familia. La participación de representantes de Chile sumó degustaciones y expresiones culturales del país vecino, reforzando el carácter regional e integrador del evento.

La Fiesta Nacional del Chivo continúa hasta el 11 de enero, con nuevas noches de espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades para residentes y turistas, consolidándose como la celebración más importante del sur mendocino.

Algunas postales malargüinas

jaque El intendente Celso Jaque brindando con las reinas vendimiales. Municipalidad de Malargüe

malargue Mariana Juri, Celso Jaque y Rodolfo Vargas Arizu, durante la primera noche del festival. Municipalidad de Malargüe

trovadores Los Trovadores de Cuyo. Municipalidad de Malargüe

juan sepulveda Juan Sepúlveda. Municipalidad de Malargüe

vendimia malargue Un cuadro de “Raíces de Vendimia – Huellas malargüinas”. Municipalidad de Malargüe

vendimia malargue 1 El folclore el gran protagonista de “Raíces de Vendimia – Huellas malargüinas”. Municipalidad de Malargüe