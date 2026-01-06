Se viene la segunda edición del festival Rock con Vos en Maipú

El evento se llevará a cabo este miércoles 7 de enero desde las 20 en el Teatro Griego del parque Metropolitano.

El Parque Metropolitano Sur, del departamento de Maipú, será nuevamente el punto de encuentro para que miles de personas disfruten de una noche con música en vivo bajo las estrellas. Será este miércoles, cuando se lleve a cabo una nueva edición del festival Rock con Vos.

Desde las 20 horas este miércoles, el escenario será el Teatro Griego ubicado dentro del espacio verde.

La jornada ofrecerá una noche de tributos al rock nacional, con bandas que rendirán homenaje a tres referentes fundamentales de la música argentina: Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs y Sumo. Un recorrido por distintos estilos y generaciones que marcaron la historia del rock.

rock con vos maipú 1 El evento contará con entrada libre y gratuita, además de un espacio gastronómico con food trucks, invitando al público a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.

Se trata de la segunda edición en esta temporada de verano. La primera se llevó a cabo el domingo 21 de diciembre pasado con la participación en vivo de las bandas mendocinas Pasado Verde y Spaghetti Western.