Maipú prepara un domingo a pura música con Pasado Verde y Spaghetti Western

La cita será en el parque Metropolitano Sur con entrada libre y gratuita. También habrá DJ en vivo y foodtrucks.

La Municipalidad de Maipú organiza un evento musical para cerrar el año este domingo, con la presencia de importantes bandas locales y otras actividades. Contará con entrada libre y gratuita y se espera una importante presencia de público, en la previa a las fiestas de fin de año.

El epicentro será el Parque Metropolitano Sur, específicamente el Teatro Griego Maipú ubicado dentro, donde este domingo 21 desde las 19 comenzará un nutrido cronograma de actividades del festival denominado "Rock con vos".

El evento comenzará con una sesión de DJ en vivo y la degustación de platos de los foodtrucks habilitados para la ocasión, desplegados a los alrededores del teatro griego. Luego, se podrá disfrutar de dos bandas representativas de la escena local como Spaghetti Western desde las 21 y Pasado Verde desde las 22.

Spaghetti Western es una mezcla de soul, jazz, funk, hip-hop y ritmos latinos, y letras que dialogan con la naturaleza y el folclore. Su trayectoria, que incluye el aclamado EP Yarará y su participación en festivales masivos como el Lollapalooza Argentina, los consolida como una de las bandas mendocinas más importantes del momento. El grupo está conformado por Francisca Figueroa (voz), Tapa Quirós (bajo), Tomás Lazzaro (guitarra), Nahuel Limpieza (batería) y Cristóbal Pithod (piano).

Pasado Verde tiene una carrera de más de 15 años y cinco discos en su haber —desde Para crecer y olvidar (2007) hasta su reciente álbum "La Expedición"—, el quinteto integrado por Exequiel Stocco, Fabricio Potenzone, Franco Santillán, Joaquín Ferreira Nazar y Leonardo Lemoli lleva la esencia del rock mendocino con una identidad propia y un repertorio consolidado.