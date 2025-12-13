Un hombre murió tras ser atropellado en el Acceso Este

El hombre quiso cruzar el acceso a pie y fue atropellado por una camioneta que circulaba en dirección al este.

Un hombre mayor de edad falleció este sábado por la noche luego de ser atropellado por un automóvil en el Acceso Este, a la altura del tramo comprendido entre Don Bosco e Isidro Maza, en el departamento de Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.33, cuando un vehículo Renault Duster que circulaba de oeste a este embistió al hombre, quien intentaba cruzar el acceso. A raíz del impacto, la víctima quedó tendida sobre el asfalto y murió en el lugar.

accidente acceso sur Eso no se supo hasta que acudió el personal del Servicio de Emergencias Coordinado quien constató su deceso. El sujeto no pudo ser identificado pero se trata de un hombre de apariencia mayor de edad.

El conductor del automóvil, también mayor de edad, dio negativo en el dosaje de alcohol y no presentó lesiones.