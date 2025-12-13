Detuvieron a un hombre armado que quiso escapar en el Campo Papa

El procedimiento se hizo durante la mañana de este sábado. El hombre intentó descartar el arma en el techo de una vivienda deshabitada.

Un hombre de 40 años fue detenido este sábado por la mañana en el barrio Campo Papa, en el departamento de Godoy Cruz, tras ser sorprendido portando un arma de fuego.

El procedimiento se realizó cerca de las 7.20 en la intersección de Punta Arenas y Salvador Arias. Allí, personal policial que realizaba un patrullaje preventivo observó al sujeto que caminaba por la zona. Al intentar identificarlo, el sujeto se dio a la fuga y arrojó un objeto sobre el techo de una vivienda deshabitada.

Tras su aprehensión, los efectivos fueron hasta la vivienda y lograron determinar que el elemento descartado era una pistola calibre 32, con cargador y municiones.