¿Hay algo más? El llamativo gesto de Rusherking con Wanda Nara que encendió rumores y dio que hablar

Tras un picante ida y vuelta sobre sus pasados amorosos, un gesto en redes sociales expuso la creciente complicidad entre dos figuras clave de MasterChef.

Tras un tenso pero divertido cruce al aire sobre ese mismo tema, la relación entre Wanda Nara y Rusherking parece haber dado un giro inesperado. En las últimas horas, un llamativo objeto apareció en el camarín de la rubia, encendiendo las alarmas de romance y que no pasó desapercibido para los fanáticos del programa.

La conductora de MasterChef Celebrity sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una historia en Instagram donde, mimetizada entre sus exclusivas carteras Birkin y Christian Dior, resaltaba una bolsa de la marca Ricky Sarkany.

La foto que dio que hablar image Un gesto de complicidad absoluta. Créditos: Instagram Sobre la imagen, Wanda escribió un "gracias" etiquetando al músico, evidenciando que el regalo venía de su parte y confirmando la buena onda que fluye tras bambalinas.

Rusherking se encargó de aclarar el motivo del presente con su característico sentido del humor. Al repostear la historia de la empresaria, el cantante confesó su "táctica" para sobrevivir en la competencia: "Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos, Ricky Sarkany. Como soborno así me hacen pasar".