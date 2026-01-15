El periodista dialogó con el cronista del programa Puro Show y opinó duramente contra los dichos del hijo de Matías Martin.

Luca Martin se encuentra en el medio de la tormenta luego de las declaraciones que realizó contra Chiche Gelblung, conductor y periodista de gran trayectoria. Todo ocurrió en Bendita y el momento se viralizó rápidamente, generando una ola de críticas.

Todo ocurrió luego de que el programa emitiera un compacto con imágenes de una accidentada salida al aire de 'Chiche' por Net TV, marcada por problemas técnicos y tensos intercambios en vivo. "No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia", expresó Luca Martín.

Luego, agregó: "Pero, ¿'Chiche' no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, 'Chiche' ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal". Por supuesto que el periodista no se quedó callado y apuntó fuertemente contra el joven.

Chiche Gelblung destruyó a Luca Martin Chiche Gelblung destruyó a Luca Martin tras el despectivo comentario que realizó: "Es un pel..." "Es un pelo... El padre también y de tal palo, tal astilla", expresó Chiche Gelblung en una entrevista que realizó con Puro Show. También decidió darle un consejo a Luca Martín tras lo sucedido: "Que se cuide, hay que llegar (a su edad) porque no es fácil".