Las 7 plantas de interior que todos quieren este invierno porque sobreviven al frío y alegran la casa

El frío cambia todo dentro de casa. Las ventanas se cierran, el aire se vuelve seco y muchas plantas sufren más de lo que parece. Aun así, hay especies que resisten las bajas temperaturas de invierno y siguen verdes durante semanas. Algunas necesitan poca luz, otras casi nada de agua.

El pothos sigue entre las plantas más elegidas para interiores durante el invierno. Tolera ambientes secos, crece sin demasiada atención y se adapta bien a departamentos con poca luz natural. Sus hojas verdes ayudan a dar sensación de frescura en habitaciones cerradas durante los días fríos.

La sansevieria también gana espacio en los hogares. Mucha gente la conoce como lengua de suegra. Soporta temperaturas bajas dentro del hogar y necesita poco riego. Además, ocupa poco lugar y queda bien en livings, cocinas o dormitorios pequeños.

Lengua de suegra Una aliada para el hogar. Foto: Fuente: Shutterstock

Lengua de suegra Una aliada para el hogar. Foto: Fuente: Shutterstock

Otra de las favoritas es el espatifilo. Sus hojas oscuras y flores blancas cambian el ambiente de cualquier rincón. En invierno necesita menos agua y funciona mejor lejos de corrientes de aire frío. Muchas personas la eligen porque transmite sensación de calma y orden visual.

JARDÍN EL ESPATIFILO NO NECESITA MUCHA LUZ PARA MANTENERSE Foto: SHUTTERSTOCK JARDÍN EL ESPATIFILO NO NECESITA MUCHA LUZ PARA MANTENERSE Foto: SHUTTERSTOCK

El ficus elastica volvió a ser tendencia este año. Sus hojas gruesas soportan mejor la calefacción y el aire seco. Con buena luz indirecta mantiene su color durante toda la temporada. También aparecen el cactus de Navidad y la zamioculca entre las opciones más buscadas. Ambas requieren pocos cuidados y resisten bien el invierno.