Yamandú Orsi respaldó la apertura económica del Mercosur, en línea con lo planteado por Javier Milei

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi respaldó la postura de Javier Milei sobre la necesidad de flexibilizar el Mercosur y avanzar con nuevos acuerdos comerciales, tras la firma del tratado entre el bloque regional y la Unión Europea .

Durante una entrevista, el mandatario uruguayo sostuvo que el entendimiento con Europa debe ser el punto de partida para ampliar la agenda comercial del bloque. “Ahora que se logró el acuerdo con la Unión Europea, vayamos por Asia”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario uruguayo marcaron una coincidencia con la posición que viene sosteniendo Milei sobre el funcionamiento del Mercosur. El presidente argentino ha planteado que el bloque necesita mayor flexibilidad para que los países puedan negociar acuerdos comerciales con otros mercados.

Orsi, dirigente del Frente Amplio, evitó entrar en una confrontación ideológica con el mandatario argentino y se concentró en el plano económico y comercial. “El mundo está cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la apertura comercial es una necesidad para los países de la región. “Tenemos que integrarnos más al mundo”, señaló.

Orsi también planteó que el Mercosur debe adaptarse a los cambios del comercio internacional. “Tenemos que flexibilizar”, dijo, en línea con la postura que viene planteando Milei respecto de permitir mayor apertura del bloque para negociar con otros mercados.

El presidente uruguayo consideró que el acuerdo con la Unión Europea marca un avance después de años de negociaciones. “Esto fue una negociación larguísima, que llevó décadas”, señaló.

En ese marco, insistió en que el bloque regional debe continuar con una estrategia de apertura. “No nos podemos quedar solo con esto”, sostuvo. Y agregó: “Hay que ir a buscar otros mercados”.