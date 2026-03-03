Nicolás Del Caño calificó de "decadente" el discurso de Milei en el Congreso

El diputado nacional del FITU, Nicolás del Caño , dialogó con MDZ Radio y cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso y sostuvo que se trató de “una de las asambleas legislativas más decadentes” en las que participó.

“Creo que el discurso de Milei fue una de las asambleas legislativas más decadentes en las que participé, donde realmente el nivel de agresividad, de insultos en el discurso, trató de ocultar la realidad de lo que está viviendo el país”, afirmó. Según señaló, “solamente en la cabeza de Milei y de sus fanáticos se puede adherir a la descripción que se hizo”.

Del Caño cuestionó que el presidente “no habló de las 22.000 empresas que cierran, los 300.000 empleos formales que se han perdido y la cantidad de cierres de pequeños comercios, la caída del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones”. También rechazó la afirmación oficial sobre ingresos: “Dijo que se había triplicado el salario en dólares. Eso evidentemente no paga ningún alquiler, no sabe lo que es la realidad de millones que hoy la están pasando muy mal”.

En esa línea, vinculó el tono del mensaje con la situación económica y social. “Un discurso tan insultante de agresividad tiene que ver con ocultar esa realidad”, expresó, y mencionó el paro docente nacional y el conflicto en FATE como ejemplos de malestar : “Con 700 mil pesos no se puede vivir”.

El legislador también apuntó contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo. “Casi no habló de la reforma laboral, una reforma que es totalmente esclavista y que la presentaron como la modernización, la panacea y sabemos que eso no es así”, sostuvo. Y agregó: “Dentro de una ley que quita derechos, que es una ley esclavista como hemos señalado, solamente en una ley de esas características podía aparecer este artículo diciendo que te iban a pagar el 50% de tu salario si tenés por ejemplo una enfermedad oncológica, una brutalidad”.

Myriam Bregman

Respecto del respaldo parlamentario al Gobierno, planteó que “hay una contraposición entre los pactos de Milei con la casta” y “la realidad social”. Afirmó que el oficialismo logró avanzar con leyes por acuerdos con gobernadores y sectores sindicales: “Esos son los pactos que está haciendo Milei, por eso es como que hay dos carriles distintos”.

Oposición y crecimiento del descontento

En cuanto a la situación política general, Del Caño consideró que “la oposición social a su gobierno está creciendo enormemente” y aseguró que “lo dicen las encuestas que ellos mismos encargan”. Añadió que “mientras más se suba al pony, por decirlo de algún modo, más fuerte va a ser la caída”.

Sobre el clima en el recinto, señaló: “El contenido del discurso durante tantas veces se repitieron insultos que la verdad que, como te digo, es de las pocas veces que he visto un discurso tan decadente en la apertura de sesiones porque no tiene esos resultados que supuestamente prometió”.

Finalmente, sostuvo que desde su espacio la estrategia es “organizar y coordinar toda la resistencia de los sectores de trabajadoras y trabajadores porque confiamos en esa fuerza de organización y de lucha que es la única que puede frenar esta política y dar vuelta a esta situación”.