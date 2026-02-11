Heated Rivalry: cómo una serie de escaso presupuesto sobre el romance gay entre dos jugadores de hockey se volvió un fenómeno global

Connor Storrie y Hudson Williams trabajaban como camareros hasta hace unos meses.

Ahora son las estrellas de Heated Rivalry ("Más que rivales"), una de las series más comentadas estos días.

Adaptada de una novela de la canadiense Rachel Reid, autora de "novelas románticas queer sexualmente explícitas sobre jugadores de hockey", Heated Rivalry narra un romance prohibido entre dos rivales.

La serie no era un obvio éxito rotundo. Fue creada y producida en Canadá con un presupuesto mínimo: presuntamente menos de 5 millones de dólares canadienses (US$3,6 millones) por episodio.

Sus seis capítulos se filmaron en Ontario en poco más de un mes, con un elenco compuesto principalmente por desconocidos.

Pero desde su estreno en Canadá y Estados Unidos el pasado noviembre, Storrie, quien interpreta al jugador ruso Ilya Rozanov, y Williams, quien interpreta al canadiense Shane Hollander, han conquistado a millones de fans, han sido portadores de la antorcha antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y han aparecido en numerosos programas de televisión.

Storrie presentará Saturday Night Live a finales de este mes, mientras que Williams compartió escenario recientemente con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un evento de la industria cinematográfica en Ottawa.

"Ayer mismo hablaba con uno de mis agentes y me dijo que Connor y yo hemos tenido que aprender lo que muchos actores consiguen en cinco años, en unos 30 días", declaró Williams en el podcast Shut Up Evan el mes pasado.

El éxito de la serie desde su estreno en noviembre pasado ha catapultado a su elenco, y a quienes están detrás de escena, a la estratosfera.

El penúltimo episodio igualó a uno de Breaking Bad como el de mejor puntuación de la historia en la web de entretenimiento IMDB.

Y el éxito arrollador de la serie tiene el potencial de transformar el panorama televisivo.

"Nos sentimos como mamás orgullosas", dice Jenny Lewis, una de las directoras de casting que encontró a Storrie y a Williams.

Sphere Abacus/PA Wire

Muchos requsitos

Junto a su codirectora de casting Sara Kay tuvieron "solo tres meses" para encontrar a sus protagonistas, con la complicación añadida de una lista de requisitos muy detallada, le cuenta a la BBC.

"Había un montón de condiciones: [que se sintieran cómodos con] contenido sexual, [que pudieran] hablar con acentos u otros idiomas, patinar, [ser] guapos, atléticos", repasa Lewis.

Jacob Tierney, productor, escritor y director de la serie, les dijo a Kay y a Lewis que quería que los personajes se mantuvieran fieles al material original, que contaba con una base de fanáticos apasionados.

"Era una tarea difícil y muchos representantes pueden haberse asustado rápidamente, y creo que, en lo que respecta a Connor y Hudson, claramente estaban dispuestos a aceptar cada parte de la serie", añade Kay.

Kay asegura que ella y Lewis están "algo sorprendidas" por la forma en la que el público ha recibido a los protagonistas de la serie, y agrega: "No creo que nadie pudiera haber previsto este nivel de anarquía, como si fueran estrellas pop, en todo el mundo".

Penske Media vía Getty Images Connor Storrie y Hudson Williams recibieron una bienvenida de estrellas en los Globos de Oro.

"No nos importa cuántos seguidores tenga alguien en Instagram"

Tierney y su compañero de producción Brendan Brady han hablado desde el estreno de la serie sobre la presión para que hicieran cambios significativos en el romance gay con un fuerte componente sexual a cambio de apoyo financiero.

Pero la plataforma canadiense de streaming Crave, que ya había trabajado con Tierney en series como Letterkenny y Shoresy, dio luz verde a Heated Rivalry y les permitió mantener el control creativo.

Eso ayudó a que los fervientes fans de los libros se sumaran, lo que a su vez les dio impulso, afirma Myles McNutt, profesor asociado de estudios de medios en la Universidad Old Dominion en Virginia, EE.UU.

"Lo que Tierney quería hacer era una adaptación increíblemente fiel de esta novela, increíblemente fiel; fiel a un grado que creo que nadie jamás imaginó", sostiene.

Crave aprovechó esa base de fans para promocionar la serie y asegurar su distribución internacional.

Anne Rohweder, quien gestiona el sitio web de fans Heavy Rivalry Scrapbook, cuenta que incluso se pidió a los fanáticos de los libros que formaran parte de los primeros materiales promocionales de la serie.

"Parece que estaban muy interesados ​​en nosotros", dice. "De verdad que nos estaban prestando atención".

A medida que el tráiler se difundía por todas partes, los fans internacionales de la serie presionaron para que otras plataformas de streaming la emitieran.

Impulsados ​​por su entusiasmo, HBO Max decidió distribuirla en EE.UU. y América Latina (en esta última región fue estrenada el 6 de febrero). En España, Movistar Plus+ la estrenó el 5 de febrero.

"El tráiler claramente se difundió más allá de las fronteras canadienses, alcanzando cifras mucho mayores que las de otros contenidos en esas plataformas", comenta McNutt sobre el revuelo inicial. "Creo que todo eso tuvo un impacto".

La serie es la antítesis total de lo que está sucediendo en el resto del mundo del streaming, donde los actores más importantes de Hollywood suelen protagonizar producciones de alto presupuesto diseñadas para la pequeña pantalla.

Lewis y Kay esperan haber sentado un precedente al darles una oportunidad a actores desconocidos.

"No nos importa cuántos seguidores en Instagram tenga alguien ni si puede hacer un TikTok aquí en Canadá", dice Kay.

"No buscamos descubrir a la próxima estrella, sino a los mejores actores".

"Cuando haces eso, puedes encontrar a personas inesperadas que pueden catapultarse al estrellato", añade.

Getty Images Los creadores y estrellas del programa, así como la autora Rachel Reid, en el estreno en Toronto.

"Es como una montaña rusa de dopamina"

La serie ha transformado la vida de muchos de los involucrados en su producción, incluyendo al músico Peter Jones, un solista que aceptó componer la banda sonora de Heated Rivalry como un "descanso" de su trabajo habitual.

La banda sonora ambiental y paisajística del compositor ha sido muy elogiada, y Jones describe la reacción como una "montaña rusa de dopamina".

Jones, conocido artísticamente como Peter Peter, declara a la BBC que "la música es parte del mecanismo que emociona a la gente" con la serie y ha recibido cientos de mensajes rogándole que publique la banda sonora.

"No puedo imaginarme lo que es ser Jacob [Tierney] o los actores ahora mismo, pero para la música, todavía es manejable".

"Es la primera vez en mi vida que experimento algo así", añade.

La vida también ha cambiado drásticamente para la escritora Rachel Reid, quien recientemente declaró a la BBC que sus libros eran "inadaptables".

Su catálogo de audiolibros ha experimentado un aumento global del 1.500% en las escuchas desde el debut de la serie, según Spotify.

Por otro lado, su editorial, HarperCollins, anunció el jueves que su colección de historias de amor queer basadas en el hockey ha registrado unas ventas impresionantes.

Siete años después de su publicación, la novela original se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

Si bien Lewis afirma que aún no han recibido información sobre el reparto de la segunda temporada, que se encargó rápidamente tras el éxito repentino de la serie, afirma que esperan obtener más información a finales de este mes y que "darán prioridad al talento canadiense".

"Esto refleja la libertad creativa que tenemos en [Canadá], en estos países más pequeños donde nuestros presupuestos no son tan altos y los actores se interesan por el material", añade Lewis.

Muchos fans de la serie esperan que su segunda temporada recree la magia de la primera.

La escritora y crítica Caroline Siede, cuyo reciente análisis de los personajes en la serie se hizo viral, también espera que no caiga víctima de las exigencias de las grandes plataformas de streaming.

"Esta serie rompe todas las reglas habituales: se oye hablar de Netflix exigiendo diálogos expositivos para que, si alguien la ve en su teléfono, pueda seguir la historia sin prestar mucha atención", declara a la BBC.

"No puedes disfrutar de la serie y navegar por TikTok al mismo tiempo; necesitas concentrarte", dice Siede, "porque gran parte del trabajo está en las miradas, en las cosas no dichas, por no mencionar la cantidad de contenido en ruso".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC