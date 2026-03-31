Así es la lujosa casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá: quince baños y una pista de hockey

Valuada en 12 millones de dólares, la propiedad se encuentra ubicada en Burnaby, Canadá. Conocé los detalles del hogar que comparten Lopilato y Bublé con sus cuatro hijos.

En Burnaby, la ciudad de Canadá donde nació Michael Bublé, se encuentra la residencia que comparte con Luisana Lopilato y sus cuatro hijos: una propiedad de grandes dimensiones en la que viven desde hace años. Se trata de una mansión de aproximadamente 9.300 metros cuadrados, cuyo valor ronda los 12 millones de dólares.

La casa fue pensada para combinar comodidad y lujo, con espacios amplios y múltiples prestaciones. Dispone de siete dormitorios, quince baños, una vivienda destinada al personal, además de una piscina de gran tamaño y una cancha de tenis, ideales tanto para el descanso como para la vida social y familiar.

Michael Bublé y Luisana Lopilato casa La casa está ubicada en Burnaby, Canadá. Instagram Michaelbuble. Entre sus particularidades, hay un sector que despierta especial curiosidad: una pista de hockey instalada en el subsuelo por iniciativa del cantante, apasionado por ese deporte. A pesar de lo llamativo del espacio, nunca mostraron imágenes, lo que alimenta el misterio alrededor de ese rincón de la casa.

Mirá la casa en Canadá de Luisana Lopilato y Michael Bublé Casa De Luisana Lopilato Y Michael Bublé En materia de privacidad, la propiedad está rodeada por un muro perimetral elevado. Esa decisión generó incomodidad en el vecindario, ya que no se alineaba con el estilo de la zona. Para resolverlo, la pareja decidió cubrir la estructura con árboles, logrando que se integre mejor al entorno.

Michael Bublé y Luisana Lopilato casa 2 La pareja junto a sus cuatro hijos. Instagram Luisanalopilato. Luisana Lopilato casa La buena vida. Instagram Luisanalopilato. Puertas adentro, el diseño apuesta a una estética moderna con un aire cálido. Predominan los ambientes luminosos y amplios, pensados para el confort diario sin resignar elegancia. El living es uno de los espacios más destacados, con doble altura y ventanales de piso a techo que potencian la luz natural y la conexión con el exterior.