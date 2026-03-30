Así es la increíble casa de Marley en Nordelta: diseño minimalista y vista al río
Tras la llegada de Milenka, Marley se mudó a una imponente casa en Nordelta. Conocé los detalles de la vivienda que comparte con sus dos hijos.
Tras la llegada de Milenka, su segunda hija, Marley decidió dar un giro a su rutina y se instaló en una casa en Nordelta pensada especialmente para la vida con sus dos hijos. El espacio fue acondicionado para acompañar el crecimiento de ambos, con ambientes amplios, funcionales y preparados tanto para el juego como para los momentos de descanso.
La vivienda se distingue por su diseño abierto y luminoso, con grandes ventanales que permiten una conexión constante con el exterior y ofrecen vistas directas al río. Esta característica no solo aporta luz natural a todos los ambientes, sino que también genera una sensación de amplitud y calma.
Uno de los sectores más aprovechados es el jardín, equipado con juegos infantiles y pileta, que se convirtió en un punto de encuentro clave para la familia. Allí, los chicos pueden disfrutar al aire libre en un entorno seguro y rodeado de naturaleza.
En el interior, la casa refleja la impronta personal del conductor. La decoración combina muebles modernos en tonos neutros con piezas de estilo retro, y suma objetos traídos de distintos viajes por el mundo, como Japón, India, Marruecos y México, que aportan identidad y carácter a cada rincón.
El living está organizado en dos sectores bien diferenciados. Por un lado, un espacio destinado al juego, con una gran alfombra, juguetes y muebles adaptados para los más chicos, especialmente pensado para Milenka. Por otro, una zona más tradicional, con sillones, biblioteca y televisión, donde también aparecen elementos del día a día de la familia.
La cocina mantiene una línea minimalista, con predominio del color blanco en muebles y superficies. La presencia de grandes ventanales potencia la entrada de luz natural, reforzando la sensación de amplitud y orden en uno de los ambientes más utilizados del hogar.
El dormitorio de Mirko y Milenka fue diseñado contemplando las necesidades de ambos. Allí conviven una cuna para la menor, una cama para el mayor y distintos sectores adaptados a cada etapa, con estanterías que reúnen libros, juguetes y objetos personales.
En conjunto, la casa fue pensada para acompañar la dinámica familiar, integrando comodidad, funcionalidad y detalles personales en cada espacio.