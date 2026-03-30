Así es la increíble casa de Marley en Nordelta: diseño minimalista y vista al río

Tras la llegada de Milenka, su segunda hija, Marley decidió dar un giro a su rutina y se instaló en una casa en Nordelta pensada especialmente para la vida con sus dos hijos. El espacio fue acondicionado para acompañar el crecimiento de ambos, con ambientes amplios, funcionales y preparados tanto para el juego como para los momentos de descanso.

La vivienda se distingue por su diseño abierto y luminoso, con grandes ventanales que permiten una conexión constante con el exterior y ofrecen vistas directas al río. Esta característica no solo aporta luz natural a todos los ambientes, sino que también genera una sensación de amplitud y calma.

Uno de los sectores más aprovechados es el jardín, equipado con juegos infantiles y pileta, que se convirtió en un punto de encuentro clave para la familia. Allí, los chicos pueden disfrutar al aire libre en un entorno seguro y rodeado de naturaleza.

En el interior, la casa refleja la impronta personal del conductor. La decoración combina muebles modernos en tonos neutros con piezas de estilo retro, y suma objetos traídos de distintos viajes por el mundo, como Japón, India, Marruecos y México, que aportan identidad y carácter a cada rincón.

El living está organizado en dos sectores bien diferenciados. Por un lado, un espacio destinado al juego, con una gran alfombra, juguetes y muebles adaptados para los más chicos, especialmente pensado para Milenka. Por otro, una zona más tradicional, con sillones, biblioteca y televisión, donde también aparecen elementos del día a día de la familia.

Así e organizan los espacios en la casa de Nordelta tras la llegada de la segunda hija de Marley.

El sector del living adaptado especialmente para que Milenka de sus primeros pasos.

Casa Marley 4 Los juegos de Mirko. Captura de pantalla Instagram Marley_ok.

La cocina mantiene una línea minimalista, con predominio del color blanco en muebles y superficies. La presencia de grandes ventanales potencia la entrada de luz natural, reforzando la sensación de amplitud y orden en uno de los ambientes más utilizados del hogar.

Casa Marley 3 La cuna de Milenka. Captura de pantalla Instagram Marley_ok.

El dormitorio de Mirko y Milenka fue diseñado contemplando las necesidades de ambos. Allí conviven una cuna para la menor, una cama para el mayor y distintos sectores adaptados a cada etapa, con estanterías que reúnen libros, juguetes y objetos personales.

En conjunto, la casa fue pensada para acompañar la dinámica familiar, integrando comodidad, funcionalidad y detalles personales en cada espacio.