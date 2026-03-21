Así es la casa de Guillermo Francella por dentro, con un diseño moderno y minimalista

El año pasado, Guillermo Francella estuvo como invitado a Antes que nada, el programa de streaming que se emite por LUZU TV , y protagonizó un momento que, sin proponérselo, terminó mostrando parte de la intimidad de su hogar.

En medio de la entrevista, el actor compartió un video grabado en su casa para presentar a Mono, el perro de su hija Yoyi, con quien, según contó con humor, mantiene una especie de "tenencia compartida".

Así, casi sin intención, quedaron al descubierto detalles de cómo es el lugar donde vive en su día a día.

El interior del hogar refleja una estética clara y bien definida, con espacios amplios, luminosos y una decoración que apuesta por lo simple. El living y el comedor aparecen integrados en un mismo ambiente, con pisos de madera que aportan calidez y una disposición de muebles que prioriza la amplitud sin sobrecargar.

En ese espacio conviven piezas de líneas modernas, como sillas blancas, con otras de estilo más clásico, lo que genera un equilibrio visual con un leve aire ecléctico. Todo está dispuesto de manera funcional, con una selección cuidada de elementos que acompañan sin saturar.

El living y el comedor se integran en un ambiente amplio y luminoso, donde los pisos de madera aportan calidez al diseño moderno.

Guillermo Francella casa 3 Gracias a la "tenencia compartida" del perro de su hija Yoyi, el actor dejó ver casi sin querer la intimidad de su hogar en el streaming. Captura de pantalla Youtube @luzutv.

Otro de los puntos destacados es la conexión con el exterior. A través de grandes ventanales corredizos, el ambiente se abre hacia un balcón amplio, equipado con muebles de jardín y con vista a un parque arbolado. Esta continuidad permite que el interior se extienda hacia afuera de forma natural, reforzando la sensación de amplitud.

La cocina, por su parte, mantiene la misma línea estética del resto de la vivienda. Es un espacio luminoso y ordenado, con muebles blancos, superficies limpias y electrodomésticos integrados. Además, cuenta con una barra que suma funcionalidad y sillas de diseño moderno, que aportan un toque contemporáneo al conjunto.