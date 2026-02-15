El radical e inesperado cambio de imagen de Muna Pauls Cherri, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls
La modelo, hija de los actores, enseñó en su cuenta de Instagram la drástica transformación el antes y después de su llamativa transformación.
Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, revolucionó Instagram al mostrar su impactante cambio de look y el antes y después no tardó en volverse viral. La joven actriz decidió darle un giro total a su imagen y compartió el proceso en la red social de fotografía.
En el comienzo del video, se la ve a la joven con su clásico tono castaño claro, un color natural y parejo, con el cabello lacio y a la altura de los hombros. Su melena lucía prolija, con brillo y un estilo sobrio que venía manteniendo en sus últimas apariciones públicas.
Te Podría Interesar
Sin embargo, el resultado final sorprendió: la modelo apostó por un rubio mucho más claro y luminoso, que transformó por completo su rostro. El trabajo incluyó una aclaración global con matices cálidos, logrando un efecto más moderno y fresco, ideal para iluminar sus facciones.
Además del cambio de color, el peinado sumó movimiento y textura, potenciando el volumen y dándole un aire más descontracturado.
Mirá el antes y el después de Muna Pauls Cherri
El posteo se llenó de me gustas y muchos le dejaron a Muna Pauls Cherri mensajes destacando lo bien que le queda el nuevo tono: "Cambiazo. Le queda hermoso"; "Qué belleza"; "Divinaaaa".