El radical e inesperado cambio de imagen de Muna Pauls Cherri, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls

La modelo, hija de los actores, enseñó en su cuenta de Instagram la drástica transformación el antes y después de su llamativa transformación.

Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, revolucionó Instagram al mostrar su impactante cambio de look y el antes y después no tardó en volverse viral. La joven actriz decidió darle un giro total a su imagen y compartió el proceso en la red social de fotografía.

En el comienzo del video, se la ve a la joven con su clásico tono castaño claro, un color natural y parejo, con el cabello lacio y a la altura de los hombros. Su melena lucía prolija, con brillo y un estilo sobrio que venía manteniendo en sus últimas apariciones públicas.

Muna Pauls Cherri 2 La modelo optó por cambiar su tono de cabello. Instagram Munapaulscherri. Sin embargo, el resultado final sorprendió: la modelo apostó por un rubio mucho más claro y luminoso, que transformó por completo su rostro. El trabajo incluyó una aclaración global con matices cálidos, logrando un efecto más moderno y fresco, ideal para iluminar sus facciones.

Además del cambio de color, el peinado sumó movimiento y textura, potenciando el volumen y dándole un aire más descontracturado.