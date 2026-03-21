Dos estrenos en Netflix para maratonear: una serie explosiva y un documental sobre una banda icónica

Dos producciones para ver de un solo tirón por sus historias entretenidas. Son la última novedad de marzo y todos las estarán comentando.

Netflix renueva su catálogo con dos propuestas muy diferentes para el fin de semana: una serie cargada de acción y suspenso, y un documental que recorre los orígenes de una de las bandas más influyentes del rock.

Por un lado, la plataforma estrenó la segunda temporada de Furias. En esta nueva entrega, Lyna se adentra en el mundo del crimen organizado en París e intenta infiltrarse en un grupo paramilitar mientras colabora con la policía. En paralelo, avanza en su búsqueda de respuestas y venganza por la muerte de su padre.

furias netflix El estreno de Netflix: la segunda temporada de Furias. Netflix La serie se destaca por su ritmo intenso y una atmósfera cargada de tensión. En esta temporada, los directores Cédric Nicolas-Troyan y Ludovic Bernard apuestan por una narrativa más inmersiva, utilizando la cámara para transmitir la amenaza constante que rodea a la protagonista y transformar las calles de París en escenarios de enfrentamientos violentos.

El segundo estreno de Netflix Por otro lado, Netflix sumó el documental El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel. La producción repasa los primeros años de la banda en Los Ángeles y rinde homenaje a Hillel Slovak, su guitarrista fundador, cuya influencia fue clave antes del salto a la fama internacional.