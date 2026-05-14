Mendoza tendrá un jueves más fresco y con cielo algo nublado
La temperatura volverá a bajar en Mendoza este jueves y la máxima se moverá cerca de los 19°, en una jornada sin grandes sobresaltos.
Mendoza tendrá este jueves una mañana fría y una tarde con temperaturas más bajas que las de jornadas anteriores, según el pronóstico. El día se presentará algo nublado y con descenso de la temperatura.
La máxima será de 19° y la mínima de 7°, con vientos leves del sudeste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.
Pronóstico del tiempo en Mendoza
En el adelanto para el viernes, Mendoza mostrará un repunte térmico. Se espera nubosidad variable, vientos leves del noreste y una máxima de 22°, con una mínima de 7°. En la cordillera, en tanto, el tiempo empezará a desmejorar.