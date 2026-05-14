Mendoza tendrá un jueves más fresco y con cielo algo nublado

La temperatura volverá a bajar en Mendoza este jueves y la máxima se moverá cerca de los 19°, en una jornada sin grandes sobresaltos.

Mendoza tendrá este jueves una jornada más fresca, con una máxima de 19° y cielo algo nublado.

Mendoza tendrá este jueves una mañana fría y una tarde con temperaturas más bajas que las de jornadas anteriores, según el pronóstico. El día se presentará algo nublado y con descenso de la temperatura.

La máxima será de 19° y la mínima de 7°, con vientos leves del sudeste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.