Captaron en Mendoza a uno de los animales más difíciles de ver del mundo

El gato andino volvió a ser registrado en Malargüe , Mendoza . En una zona cercana al Área Natural Protegida La Payunia, cámaras trampa instaladas por WCS Argentina captaron a uno de los felinos más difíciles de ver y más amenazados del continente.

La confirmación tiene un valor especial porque se trata de un nuevo registro en el sur de Mendoza, donde la especie ya había sido detectada en los últimos años. Según la organización, quedan menos de 2.200 ejemplares en el continente, distribuidos en sectores de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Las imágenes muestran al pequeño felino camuflado entre rocas, en un ambiente donde su presencia suele pasar inadvertida. El gato andino tiene hábitos solitarios y es tan esquivo que cada registro permite sumar información valiosa sobre su distribución y sobre los lugares donde todavía puede sobrevivir.

"Cada hallazgo es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. Se trata de una zona donde no lo habíamos registrado antes, pero lo estábamos monitoreando hace años a partir del testimonio de un productor que describió con notable precisión un encuentro con un ejemplar", dijo María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina.

Es el felino más amenazado de las Américas y se estima que quedan menos de 2.200 ejemplares en el continente.

La especialista también remarcó la importancia del aporte de quienes viven y trabajan en la zona. "Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta", agregó.

El gato andino está considerado En Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre las principales amenazas aparecen la caza, el atropellamiento en rutas y caminos, la reducción del chinchillón, que es una de sus principales presas, la degradación del hábitat por actividades extractivas y los efectos del cambio climático.

La Payunia y el desafío de conservar una especie única

La Payunia aparece como un territorio central para cuidar al gato andino. Se trata de una de las áreas naturales protegidas más grandes del país, con más de 665 mil hectáreas, un paisaje volcánico imponente y una gran diversidad de fauna nativa.

Registro gato andino en enero de 2026 vía cámaras trampa de WCS Argentina. Credito WCS Argentina _ La imagen confirma la presencia del gato andino cerca de La Payunia, un área clave para su conservación. WCS Argentina

En ese ambiente conviven especies como el cóndor andino, el puma, el zorro colorado, el choique, la mara y animales que solo existen en esa región, como el lagarto de las rocas de la Payunia. Además, allí ocurre la mayor migración de guanacos conocida, un proceso natural cada vez más amenazado.

"Para cuidar La Payunia y la vida silvestre que la habita, trabajamos en colaboración con los gobiernos locales, comunidades, productores ganaderos, el sector privado, organizaciones de conservación y de investigación. Este es un claro ejemplo de la función clave que cumple un área natural protegida que impacta positivamente más allá de su límite", dijo Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina.

El trabajo también incluye medidas de convivencia con la ganadería. WCS Argentina acompañó a productores en el uso de herramientas no letales, como mejoras en corrales, perros protectores y luces nocturnas para alejar depredadores. Según los resultados informados, el 84% de quienes aplicaron estos métodos redujeron sus pérdidas por depredación y el 89% dejó de cazar carnívoros y aves carroñeras.