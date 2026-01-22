Cómo cuidar el árbol de jade en vacaciones de verano

El árbol de jade (Crassula ovata) es una de las plantas infaltables en muchos hogares. Aunque se trata de una suculenta resistente, el verano y las vacaciones pueden ponerla a prueba: altas temperaturas y exposición inadecuada pueden provocar deshidratación, caída de hojas y un aspecto marchito si no se toman ciertos recaudos.

Los trucos para cuidar al árbol de jade en vacaciones

Riego previo y controlado: antes de ausentarse, conviene realizar un riego moderado pero profundo, asegurándose de que el agua drene bien. Lo más importante es evitar que el agua se acumule en el plato de la maceta, ya que el exceso de humedad puede dañar las raíces.





Ubicación adecuada: durante los días de calor, lo mejor es colocar la planta en un ambiente luminoso pero sin sol directo en las horas centrales. La exposición prolongada al sol intenso puede quemar las hojas y acelerar la pérdida de agua.





Microclima protector: agrupar varias plantas en un mismo sector ayuda a generar mayor humedad ambiental. También se puede colocar un recipiente con agua cerca de la maceta para aumentar levemente la humedad del aire sin afectar el sustrato.

El árbol de jade equilibra las energías y fomenta la abundancia. Fuente: Shutterstock. Agrupar plantas genera un microclima con mayor humedad ambiental. Fuente: Shutterstock.

Preparación para el verano

Con una preparación sencilla, como ajustar el riego, elegir bien el lugar y generar un entorno favorable, el árbol de jade puede atravesar las vacaciones sin problemas. Así conserva su vigor y el verde característico de sus hojas, manteniéndose como una de las plantas más vistosas del hogar incluso en los días más calurosos.