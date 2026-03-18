Del verano al otoño: las tres plantas con flores que son ideales para cuando bajan las temperaturas

Hay plantas que sobreviven muy bien en otoño ofreciendo unas hermosas flores a pesar de que se termina el verano.

Quedan pocos días de verano y el cambio de clima se está sintiendo. Pronto la caída de hojas dominará la escena, sin embargo el jardín puede seguir colorido. Es una oportunidad para renovar canteros con plantas que tienen flores aún cuando bajan las temperaturas.

Las plantas con flor para el otoño Una de las más resistentes y coloridas es el pensamiento. Tiene una capacidad para soportar bajas temperaturas lo que la convierte en una planta protagonista de los balcones y de los bordes del jardín. Por su crecimiento denso, funciona como un tapiz natural protegiendo el suelo de malezas.

Los que apuntan a elevar el nivel estético tienen como opción las camelias, sinónimo de sofisticación. Si bien requiere un poco de tierra más cuidada, el resultado visual es único. Debe estar en rincones donde no sea castigada por el viento para conservar la delicadeza por más tiempo.

pensamientos Pensamiento, una planta con flores bellas. Por último, las hortensias son un emblema de los jardines. Es una planta ideal para llenar espacios por sus flores de gran tamaño. El riego para esta especie es fundamental. La base siempre debe tener humedad sin estar encharcada.