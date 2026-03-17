Las plantas más resistentes para los que tienen poco tiempo

Tener plantas sin tiempo es posible. Estas cinco especies crecen solas, aguantan el olvido y transforman cualquier espacio.

El 60% de las personas que compran plantas las mata en menos de tres meses. No es falta de amor: es falta de tiempo. Pero existe un grupo de plantas que aguanta el abandono, el olvido y la sequía sin quejarse. Crecen en departamentos pequeños, en oficinas, en balcones. Solo necesitan luz y algo de paciencia.

Plantas para olvidadizos La sansevieria es la reina de la resistencia. Tolera semanas sin agua, prospera con poca luz y limpia el aire interior. Un estudio de la NASA la incluyó entre las plantas con mayor capacidad de filtrar toxinas del hogar. Vive bien en rincones donde otras plantas simplemente mueren.

plantas El aloe vera almacena agua en sus hojas gruesas. Riégalo una vez cada dos o tres semanas y sobrevivirá sin problema. Además tiene uso medicinal: el gel de sus hojas alivia quemaduras y cortes menores. Es una planta que trabaja por ti.

ALOE VERA Foto: Shutterstock ALOE VERA Foto: Shutterstock El pothos crece en casi cualquier condición. Poca luz, mucha luz, humedad o sequía relativa. Sus hojas cuelgan elegantes desde estantes y macetas altas. Es una de las plantas de interior más vendidas del mundo por una razón simple: no muere fácil.

plantas La lavanda resiste la sequía mejor que muchas especies mediterráneas. Un estudio publicado en HortScience mostró que tolera hasta 21 días sin riego en climas cálidos. Perfuma el ambiente y atrae polinizadores si está en un balcón o jardín con sol.