Cómo hacer un repelente casero para garrapatas y pulgas

Varias plantas que se encuentran en el hogar pueden usarse para preparar un repelente casero que ayuda a espantar pulgas y garrapatas en patios.

Poco a poco nos despedimos de los días de calor, sin embargo, hay insectos indeseados que todavía tienen una fuerte presencia, como las garrapatas. Estos parásitos suelen frecuentar patios, jardines y rincones del hogar. Por eso, muchas personas buscan alternativas naturales para mantenerlas alejadas sin recurrir siempre a productos químicos.

Una de las soluciones caseras más fáciles es recurrir a plantas naturales para crear infusiones y sprays que puedan rociarse en ambientes como patios, pisos, entradas o sectores donde suelen descansar las mascotas. Sin embargo, los especialistas recomiendan que para el cuidado directo de los perros se utilicen tratamientos veterinarios específicos, ya que los remedios caseros no reemplazan los productos antiparasitarios.

Plantas naturales que ayudan a repeler pulgas y garrapatas Existen varias plantas conocidas por su aroma intenso, que resulta desagradable para estos parásitos. Estas plantas contienen aceites naturales que pueden ayudar a mantener alejados a los insectos cuando se utilizan en infusiones o preparados caseros. Entre las más utilizadas se encuentran: