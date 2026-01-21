Cómo cuidar las plantas mientras estás de vacaciones

El riego profundo antes de salir es clave para que las plantas no se sequen en verano. Foto: Archivo

El calor y la falta de riego pueden afectar seriamente a las plantas del hogar, especialmente cuando se planifican viajes o ausencias prolongadas de casa. Sin embargo, con algunos cuidados simples antes de salir, es posible mantenerlas hidratadas y en buen estado hasta el regreso.

Uno de los puntos clave para evitar que se pongan amarillas o se sequen, es asegurar una correcta hidratación previa. Un riego profundo antes de viajar permite que el sustrato retenga humedad por más tiempo. También existen soluciones prácticas, como colocar botellas con agua invertidas o utilizar geles hidratantes y perlitas de agua, que liberan líquido de forma gradual y ayudan a evitar que la tierra se seque por completo.

shutterstock_2422533687 Los platos con agua y piedras generan humedad ambiental que favorece a las plantas. Foto: Shutterstock Qué tener en cuenta para que no se sequen las plantas La ubicación de las plantas dentro del hogar cumple un rol fundamental. Durante los días de calor intenso, conviene alejarlas del sol directo y ubicarlas en espacios frescos, con luz indirecta. Agrupar varias macetas también favorece la creación de un microclima más húmedo, lo que reduce la pérdida de agua por evaporación.

Para quienes tienen muchas plantas o ausencias más largas, los sistemas de riego automático son una alternativa eficiente. Otra opción casera consiste en colocar platos con agua y piedras de debajo de las macetas, de modo que la humedad se libere lentamente sin encharcar las raíces. En algunos casos, pedir ayuda a un familiar o vecino para un riego ocasional puede ser la solución más simple.