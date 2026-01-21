Tres maneras de consumir sandía en verano y cuáles son sus beneficios
La sandía es la fruta estrella del verano: refrescante, nutritiva y versátil para consumir en rodajas, ensaladas o licuados.
La sandía es una de las frutas más consumidas en verano por su sabor fresco, su alto contenido de agua y su versatilidad en la cocina. Además de ser refrescante, aporta nutrientes clave que la convierten en una aliada ideal para los días de altas temperaturas.
Formas de consumo
Al natural: bien fría y en rodajas, con más del 90% de agua que favorece la hidratación.
En ensaladas: combinada con hojas verdes, queso fresco o frutos secos, aporta contraste de sabores y texturas.
En licuados y smoothies: mezclada con otras frutas o con hielo, es una opción rápida y sin azúcares agregados, ideal tras la actividad física.
Beneficios principales
Entre los aportes más destacados de la sandía se encuentran:
Hidratación natural: gracias a su alto contenido de agua.
Acción antioxidante: por su aporte de licopeno, asociado al cuidado cardiovascular y de la piel.
Vitaminas esenciales: como la C y la A, que fortalecen el sistema inmune y la visión.
Citrulina: un aminoácido que favorece la circulación sanguínea.
Bajo aporte calórico: lo que la convierte en una fruta recomendada en planes de alimentación equilibrados.
Un infaltable del verano
Por su frescura, practicidad y beneficios nutricionales, la sandía se mantiene como un clásico de la temporada estival. Ya sea en rodajas, ensaladas o bebidas, es una opción saludable y deliciosa que se adapta a distintos momentos del día. Su versatilidad en la cocina y su capacidad para generar saciedad la posicionan como una fruta imprescindible en la mesa de los argentinos durante el verano.