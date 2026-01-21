Tres maneras de consumir sandía en verano y cuáles son sus beneficios

La sandía es la fruta estrella del verano: refrescante, nutritiva y versátil para consumir en rodajas, ensaladas o licuados.

La sandía es versátil en la cocina y se adapta a distintas preparaciones de verano. Foto: Archivo

La sandía es una de las frutas más consumidas en verano por su sabor fresco, su alto contenido de agua y su versatilidad en la cocina. Además de ser refrescante, aporta nutrientes clave que la convierten en una aliada ideal para los días de altas temperaturas.

Formas de consumo Al natural: bien fría y en rodajas, con más del 90% de agua que favorece la hidratación.

En ensaladas: combinada con hojas verdes, queso fresco o frutos secos, aporta contraste de sabores y texturas.

En licuados y smoothies: mezclada con otras frutas o con hielo, es una opción rápida y sin azúcares agregados, ideal tras la actividad física.

Beneficios principales Entre los aportes más destacados de la sandía se encuentran: