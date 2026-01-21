Presenta:

Tendencias

|

Verano

Tres maneras de consumir sandía en verano y cuáles son sus beneficios

La sandía es la fruta estrella del verano: refrescante, nutritiva y versátil para consumir en rodajas, ensaladas o licuados.

Alejandro Llorente

La sandía es versátil en la cocina y se adapta a distintas preparaciones de verano. Foto: Archivo

La sandía es versátil en la cocina y se adapta a distintas preparaciones de verano. Foto: Archivo

La sandía es una de las frutas más consumidas en verano por su sabor fresco, su alto contenido de agua y su versatilidad en la cocina. Además de ser refrescante, aporta nutrientes clave que la convierten en una aliada ideal para los días de altas temperaturas.

Formas de consumo

  • Al natural: bien fría y en rodajas, con más del 90% de agua que favorece la hidratación.

  • En ensaladas: combinada con hojas verdes, queso fresco o frutos secos, aporta contraste de sabores y texturas.

  • En licuados y smoothies: mezclada con otras frutas o con hielo, es una opción rápida y sin azúcares agregados, ideal tras la actividad física.

Esto es lo que deberías saber sobre la sandía Foto: Soy como
La sand&iacute;a es una de las frutas m&aacute;s elegidas del verano por su frescura y sabor. Foto: Archivo

La sandía es una de las frutas más elegidas del verano por su frescura y sabor. Foto: Archivo

Beneficios principales

Entre los aportes más destacados de la sandía se encuentran:

Te Podría Interesar

  • Hidratación natural: gracias a su alto contenido de agua.

  • Acción antioxidante: por su aporte de licopeno, asociado al cuidado cardiovascular y de la piel.

  • Vitaminas esenciales: como la C y la A, que fortalecen el sistema inmune y la visión.

  • Citrulina: un aminoácido que favorece la circulación sanguínea.

  • Bajo aporte calórico: lo que la convierte en una fruta recomendada en planes de alimentación equilibrados.

Un infaltable del verano

Por su frescura, practicidad y beneficios nutricionales, la sandía se mantiene como un clásico de la temporada estival. Ya sea en rodajas, ensaladas o bebidas, es una opción saludable y deliciosa que se adapta a distintos momentos del día. Su versatilidad en la cocina y su capacidad para generar saciedad la posicionan como una fruta imprescindible en la mesa de los argentinos durante el verano.

Archivado en

Notas Relacionadas