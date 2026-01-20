Verano en Brasil: la playa cerca de Argentina que sorprende por sus aguas cálidas
En verano, Brasil sorprende con playas cercanas a Argentina que combinan aguas cálidas, paisajes únicos y experiencias inolvidables.
Brasil es sinónimo de playas soñadas, pero no todas requieren viajes largos. A pocas horas de Argentina, en Arraial do Cabo, se encuentra Pontal do Atalaia, un rincón que sorprende en verano por sus aguas cálidas y cristalinas, arenas blancas y un entorno natural protegido.
Aguas cálidas y paisajes de postal
La playa se destaca por su temperatura agradable, que invita a nadar y disfrutar del mar durante todo el día. El paisaje combina vegetación tropical, miradores naturales y una infraestructura turística que crece cada temporada, con bares, posadas y actividades para toda la familia.
La ventaja de la cercanía
Para los argentinos, la gran ventaja es la accesibilidad: vuelos cortos a Río de Janeiro y traslados breves hacia Arraial do Cabo. La cercanía convierte a Pontal do Atalaia en una alternativa perfecta para escapadas de verano, con el plus de vivir la experiencia brasileña sin recorrer grandes distancias.
Más que playa
Además del mar, los visitantes pueden recorrer mercados locales, probar la gastronomía típica y participar de actividades culturales que reflejan la identidad brasileña. Los paseos en barco, el snorkel y las caminatas por senderos panorámicos completan la experiencia.
Elegida como una de las mejores playas de Brasil, Pontal do Atalaia se perfila como el destino revelación del verano 2026: cálida, cercana y con encanto propio. Una opción que suma variedad al mapa turístico y que invita a descubrir Brasil desde una perspectiva distinta, más íntima y accesible.