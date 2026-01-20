Verano en Brasil: la playa cerca de Argentina que sorprende por sus aguas cálidas

La playa brasileña que redefine el verano con frescura, cercanía y abundancia de encanto. Foto: Shutterstock

Brasil es sinónimo de playas soñadas, pero no todas requieren viajes largos. A pocas horas de Argentina, en Arraial do Cabo, se encuentra Pontal do Atalaia, un rincón que sorprende en verano por sus aguas cálidas y cristalinas, arenas blancas y un entorno natural protegido.

Aguas cálidas y paisajes de postal La playa se destaca por su temperatura agradable, que invita a nadar y disfrutar del mar durante todo el día. El paisaje combina vegetación tropical, miradores naturales y una infraestructura turística que crece cada temporada, con bares, posadas y actividades para toda la familia.

La ventaja de la cercanía Para los argentinos, la gran ventaja es la accesibilidad: vuelos cortos a Río de Janeiro y traslados breves hacia Arraial do Cabo. La cercanía convierte a Pontal do Atalaia en una alternativa perfecta para escapadas de verano, con el plus de vivir la experiencia brasileña sin recorrer grandes distancias.

shutterstock_2696923531 Pontal do Atalaia, la playa brasileña que suma turistas argentinos cada temporada. Foto: Shutterstock Más que playa Además del mar, los visitantes pueden recorrer mercados locales, probar la gastronomía típica y participar de actividades culturales que reflejan la identidad brasileña. Los paseos en barco, el snorkel y las caminatas por senderos panorámicos completan la experiencia.