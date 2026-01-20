Verano: tres ensaladas con frutas para sumar frescura a las comidas

Verano y ensaladas: tres recetas con frutas para sumar frescura, sabor y nutrición a las comidas de temporada.

El verano no solo se mide en grados de temperatura, sino también en gestos cotidianos: abrir la heladera buscando algo fresco, improvisar un almuerzo liviano, o transformar la fruta en protagonista de la mesa. En esa lógica, las ensaladas con frutas se convierten en un ritual que regresa cada temporada, con la misma fuerza que el ventilador o la siesta mendocina.

Sandía y feta: el contraste perfecto para ensaladas La sandía, símbolo absoluto del verano, se cruza con el queso feta y la menta. El resultado es un plato que combina dulzor, sal y frescura. Una ensalada que parece pensada para acompañar conversaciones largas en la galería, con un vaso de agua fría al lado.

Mango y palta: la textura que sorprende El mango y la palta se encuentran en un terreno común: la suavidad. Sumados a la rúcula y un aderezo de miel con mostaza, arman una ensalada que habla de viajes, de sabores globales y de la cocina como espacio de experimentación.

Manzana verde y nueces: el crujido necesario La manzana verde, el apio y las nueces recuerdan que la frescura también puede ser crocante. Con yogur natural como aderezo, esta ensalada se convierte en una alternativa que equilibra lo saludable con lo placentero.