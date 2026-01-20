Moda de verano: los colores que son tendencia en este 2026
En verano 2026, los colores tendencia marcan la moda con frescura, energía y estilo, combinando tonos vibrantes con looks relajados y accesorios audaces.
El verano 2026 llega con una paleta vibrante que combina frescura, optimismo y un guiño retro. Los expertos en tendencias destacan cinco colores que se imponen en pasarelas y street style: verde azulado transformador, fucsia eléctrico, aura azul, amber haze y gelatina de menta.
Colores que hablan de estilo
- Verde azulado transformador: transmite calma y modernidad, ideal para prendas versátiles.
- Fucsia eléctrico: audaz y energético, perfecto para quienes buscan destacar.
- Aura azul: luminoso y fresco, pensado para telas livianas de verano.
- Amber haze: amarillo cálido que evoca vitalidad y optimismo.
- Gelatina de menta: verde suave y refrescante, asociado a la naturaleza.
Cómo se usan en Argentina
En el verano, estos tonos se reinterpretan con estilo propio a través de looks relajados, como vestidos fluidos, camisas oversize y faldas frescas que priorizan la comodidad. Los accesorios maximalistas, con collares voluminosos y brazaletes llamativos, potencian la fuerza de la paleta. A su vez, las combinaciones audaces marcan tendencia: el fucsia con neutros, el azul con blanco y el amarillo con lino se convierten en protagonistas de los outfits estivales.
Moda y frescura en cada outfit
La moda de verano 2026 no solo propone colores, sino también una actitud: liviandad, frescura y energía. Una invitación a jugar con la paleta y adaptar las tendencias globales al estilo cotidiano argentino.