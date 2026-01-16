Cinco plantas de interior para renovar las energías del hogar

Plantas de interior que aportan frescura y energía positiva; el hogar se transforma en un espacio armónico y lleno de bienestar.

El calor invita a buscar ambientes más frescos, luminosos y equilibrados en el hogar, y en ese contexto las plantas de interior cumplen un rol clave. Además de su valor ornamental, muchas especies ayudan a purificar el aire, aportar bienestar y generar una sensación de armonía.

Las cinco plantas de interior más recomendadas Sansevieria Una de las más elegidas es la sansevieria, conocida como lengua de suegra. Es resistente, requiere pocos cuidados y se adapta bien a distintos ambientes. Se destaca por su capacidad para mejorar la calidad del aire y por su simbolismo asociado al equilibrio y la protección, lo que la convierte en una aliada ideal para renovar la energía de los espacios.

Potos El potos es otra opción clásica y versátil. Sus hojas verdes y brillantes aportan frescura visual y se adaptan tanto a macetas colgantes como a estanterías. En muchas tradiciones se la vincula con la prosperidad y el crecimiento, por lo que suele elegirse para sumar vitalidad a livings y zonas de trabajo.

Existen distintas variedades de potus y todos requieren cuidados especiales. Foto: Shutterstock Cinco plantas fáciles de cuidar ayudan a transformar la energía de la casa. Foto: Shutterstock Calathea Para quienes buscan un toque más decorativo, la calathea se destaca por sus hojas estampadas y su variedad de colores. Es una planta asociada a la energía positiva y la creatividad, ideal para darle personalidad a dormitorios o rincones especiales del hogar, siempre lejos del sol directo.

Aloe vera El aloe vera combina estética y funcionalidad. Sus propiedades medicinales son ampliamente conocidas y, además, se la asocia con el bienestar y la protección. Requiere buena luz natural y poco riego, lo que la vuelve una alternativa práctica para sumar salud y armonía en interiores.