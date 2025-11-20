Si bien la telenovela de Fernando Gaitán, "Yo soy Betty, la fea", sigue vigente, muchos de sus actores ya no están entre nosotros.

Actores de "Yo soy Betty, la fea" que ya murieron Uno de ellos fue Alberto Valdiri, quien interpretó a “El Gordito González”. Su fallecimiento en 2014 por un infarto sorprendió a muchos. Su personaje dejó una huella en la memoria de los fanáticos.

Celmira Luzardo, que dio vida a Catalina Ángel, murió en 2014 por cáncer de estómago. Su papel era fundamental en la trama de Ecomoda, y su talento hacía que cada escena tuviera fuerza. Otra figura que partió fue Dora Cadavid, conocida por su personaje de “Inesita”. Falleció en enero de 2022 a los 84 años, debido a problemas respiratorios.

Dora Cadavid Dora Cadavid, Inesita, Betty la fea Foto: Instagram Inesita en Yo soy Betty, la fea Raúl Santa, quien interpretó a Efraín Rodríguez, apodado “Pupuchurro”, murió en noviembre de 2021 por enfermedad. También Germán Tovar, actor de José Ambrosio Rosales, falleció en enero de 2023.