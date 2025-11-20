Actores de "Yo soy Betty, la fea" que ya murieron
Si bien la telenovela de Fernando Gaitán, "Yo soy Betty, la fea", sigue vigente, muchos de sus actores ya no están entre nosotros.
La telenovela Yo soy Betty, la fea marcó un antes y un después en la televisión colombiana. Es recordada en todo el mundo por su historia divertida y emotiva. Sin embargo, algunos de los actores que dieron vida a los personajes más queridos ya murieron.
Uno de ellos fue Alberto Valdiri, quien interpretó a “El Gordito González”. Su fallecimiento en 2014 por un infarto sorprendió a muchos. Su personaje dejó una huella en la memoria de los fanáticos.
Celmira Luzardo, que dio vida a Catalina Ángel, murió en 2014 por cáncer de estómago. Su papel era fundamental en la trama de Ecomoda, y su talento hacía que cada escena tuviera fuerza. Otra figura que partió fue Dora Cadavid, conocida por su personaje de “Inesita”. Falleció en enero de 2022 a los 84 años, debido a problemas respiratorios.
Raúl Santa, quien interpretó a Efraín Rodríguez, apodado “Pupuchurro”, murió en noviembre de 2021 por enfermedad. También Germán Tovar, actor de José Ambrosio Rosales, falleció en enero de 2023.
No podemos olvidar a Lina Marulanda, quien fue una de las modelos en Ecomoda. Se suicidó en 2010, tras una depresión. Aunque su tiempo en la pantalla fue corto, su presencia quedó marcada en los seguidores de la telenovela. Y, aunque no era actor, Fernando Gaitán, el creador y guionista de esta inolvidable historia, falleció en 2019.