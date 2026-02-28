Netflix: la serie de 7 capítulos que ya vió todo el mundo y te hará sentir perseguido toda la noche
De los creadores de los mayores éxitos de terror, esta serie es una trama basada en el acoso real que sufrió una familia en Nueva Jersey.
El catálogo de Netflix vuelve a poner en el centro de la escena una de esas historias que no te dejan despegar el ojo de la pantalla. Se trata de Vigilante, una propuesta ideal para quienes buscan una maratón de fin de semana corta pero fulminante.
Con apenas siete episodios, esta serie logra un equilibrio perfecto entre el suspenso psicológico y la tensión ambiental, consolidándose como un hallazgo imperdible dentro de una oferta de streaming que muchas veces peca de repetitiva.
El sello de Ryan Murphy detrás de la pesadilla de la familia Brannock en Netflix
Bajo la mente maestra de Ryan Murphy e Ian Brennan, especialistas en relatos sombríos, la trama nos sumerge en la desgracia de los Brannock. Lo que arrancó como la mudanza a la casa de sus sueños en los suburbios terminó siendo un calvario alimentado por mensajes enigmáticos.
Las misivas, firmadas por un tal El Vigilante, contenían descripciones tan íntimas y amenazas tan directas que transformaron la cotidianeidad de los protagonistas en un infierno opresivo, donde cada vecino se vuelve un sospechoso potencial.
Lo más aterrador es que este guion no nació de la pura fantasía, sino de un artículo periodístico que relató el calvario real de Derek y Maria Broaddus en 2014. Aquella pareja sufrió tal nivel de hostigamiento que, ante la incapacidad de las autoridades para hallar al culpable pese a las pruebas de ADN, decidieron malvender la propiedad para escapar del acoso.
La versión de Netflix potencia este costado perturbador, dejando al espectador con la misma sensación de desprotección que vivieron los damnificados originales.
Para darle cuerpo a este thriller, la producción convocó a un reparto de lujo. Naomi Watts y Bobby Cannavale entregan actuaciones cargadas de angustia, secundados por figuras de la talla de Jennifer Coolidge y Mia Farrow. Esta combinación de talento y un guion ágil fue la fórmula del éxito que llevó a la plataforma a confirmar, para alegría de los fans, una segunda temporada.
Vigilante se posiciona como una de las series más recomendadas por su ritmo vertiginoso y un cierre que deja mucha tela para cortar. Es, en definitiva, una invitación a cuestionar qué tan seguros estamos dentro de nuestras propias cuatro paredes.