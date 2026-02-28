Netflix: la serie de 7 capítulos que ya vió todo el mundo y te hará sentir perseguido toda la noche

De los creadores de los mayores éxitos de terror, esta serie es una trama basada en el acoso real que sufrió una familia en Nueva Jersey.

Tras el furor mundial, Ryan Murphy ya trabaja en la segunda entrega de esta exitosa producción. / Netflix

El catálogo de Netflix vuelve a poner en el centro de la escena una de esas historias que no te dejan despegar el ojo de la pantalla. Se trata de Vigilante, una propuesta ideal para quienes buscan una maratón de fin de semana corta pero fulminante.

Netflix Vigilante Las cartas de "El Vigilante" son el motor del suspenso psicológico en esta miniserie de 7 capítulos. Netflix Con apenas siete episodios, esta serie logra un equilibrio perfecto entre el suspenso psicológico y la tensión ambiental, consolidándose como un hallazgo imperdible dentro de una oferta de streaming que muchas veces peca de repetitiva.

El sello de Ryan Murphy detrás de la pesadilla de la familia Brannock en Netflix Netflix Vigilante Foto: Netflix Jennifer Coolidge brilla en un elenco que mezcla misterio con actuaciones de primer nivel. Netflix Bajo la mente maestra de Ryan Murphy e Ian Brennan, especialistas en relatos sombríos, la trama nos sumerge en la desgracia de los Brannock. Lo que arrancó como la mudanza a la casa de sus sueños en los suburbios terminó siendo un calvario alimentado por mensajes enigmáticos.

Las misivas, firmadas por un tal El Vigilante, contenían descripciones tan íntimas y amenazas tan directas que transformaron la cotidianeidad de los protagonistas en un infierno opresivo, donde cada vecino se vuelve un sospechoso potencial.

serie-vigilante-netflix La casa de Nueva Jersey, el escenario donde el sueño familiar se convirtió en una pesadilla real. Netflix Lo más aterrador es que este guion no nació de la pura fantasía, sino de un artículo periodístico que relató el calvario real de Derek y Maria Broaddus en 2014. Aquella pareja sufrió tal nivel de hostigamiento que, ante la incapacidad de las autoridades para hallar al culpable pese a las pruebas de ADN, decidieron malvender la propiedad para escapar del acoso.