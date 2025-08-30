Famatina recibió oficialmente su candidatura de Argentina en Best Tourism Villages

El pueblo de Famatina en la provincia de La Rioja dio un nuevo paso en su camino hacia el reconocimiento internacional al recibir el certificado de candidatura al programa Best Tourism Villages , una distinción impulsada por ONU Turismo que busca destacar a los destinos rurales más auténticos y sostenibles del planeta.

La entrega se realizó en el Paseo del Mercado, donde la intendenta Adriana Olima recibió la constancia de manos de funcionarios de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. En el acto también estuvieron presentes la vicegobernadora Teresita Leonor Madera y el ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna. “Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando para que Famatina muestre al mundo su belleza, su cultura y la calidez de su gente”, expresó Olima en declaraciones a medios locales.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la región. Entre ellos se destacó la visita al Niño de Gualco y a la Iglesia de San Pedro, que resguarda el Cristo Articulado y la imagen de San Pedro Colalao.

También pudieron apreciar el paisaje desde el mirador Cuesta Nueva, un sitio elegido para la práctica de deportes aéreos como el parapente y el aladeltismo, y conocer parte del circuito turístico conformado por el Lavadero de Oro, el Cañón del Ocre y los senderos del Qhapaq Ñan o Camino del Inca, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Famatina, un destino con identidad propia

Famatina, enclavado en un entorno serrano de gran riqueza natural y cultural, aspira a consolidarse como un destino de turismo rural con identidad propia.

La comunidad viene trabajando en la puesta en valor de sus tradiciones, la promoción de la producción artesanal y la protección de su entorno ambiental. La intendenta Olima remarcó que “ser parte de este programa no solo nos abre puertas a nivel internacional, sino que también nos impulsa a reforzar la sostenibilidad y el desarrollo local”.

El reconocimiento llega en un momento clave, ya que el pueblo se prepara para estar presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre. Allí, Famatina compartirá su propuesta con miles de visitantes y profesionales del sector, buscando fortalecer su posicionamiento en el mapa turístico de la Argentina y del mundo.