"Somos Argentina": el nuevo spot mundialista de Quilmes que ilusiona con la cuarta estrella

Quilmes lanzó “CoRazones para creer”, su spot para el Mundial 2026, con hazañas argentinas y el sueño de la cuarta estrella de la Selección argentina.

En las vísperas de los Mundiales, siempre suelen aparecer distintos íconos relacionados con esas fechas: las cábalas, la bandera en distintos lugares, los prodes y, desde lo comercial, por ejemplo, el álbum de figuritas o incluso los spots mundialistas. Esos que invitan a soñar e incluso, en algunos casos, despiertan la fiebre mundialista.

En este caso, Quilmes, una de las marcas reconocidas por sus comerciales para los Mundiales, que siempre apelan a la argentinidad, estrenó su nuevo comercial para la edición 2026, con el sueño de que la Selección argentina gane su cuarto Mundial.

Un spot que, esta vez, buscando salirse de lo “común” o de lo fácil con el fútbol, apeló a algo más: el corazón del argentino. Ese que predomina por sobre la razón y que, con el slogan “CoRazones para creer”, dio lugar a la nueva propaganda.

Los reconocidos personajes en el nuevo comercial de Quilmes Esta nueva campaña de la reconocida marca de cervezas sale del deporte y apela a hechos, distintos logros, hazañas o sucesos colectivos, donde se logra “convertir lo imposible en realidad” e imponerse, aún en los escenarios más adversos.

Ahí aparecen figuras como Emanuel Ginóbili y su recordada palomita en los Juegos Olímpicos de 2004, y la historia de Santiago Lange y Cecilia Carranza en los Juegos Olímpicos de 2016, donde, en un deporte de aire, lograron ganarlo “solo con tres”.