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Mundial 2026

"Somos Argentina": el nuevo spot mundialista de Quilmes que ilusiona con la cuarta estrella

Quilmes lanzó “CoRazones para creer”, su spot para el Mundial 2026, con hazañas argentinas y el sueño de la cuarta estrella de la Selección argentina.

Lautaro Coria Mucci

Lautaro Coria Mucci

Quilmes lanzó su nuevo spot mundialista con varias figuras nacionales.

Quilmes lanzó su nuevo spot mundialista con varias figuras nacionales.

Gentileza Quilmes

En las vísperas de los Mundiales, siempre suelen aparecer distintos íconos relacionados con esas fechas: las cábalas, la bandera en distintos lugares, los prodes y, desde lo comercial, por ejemplo, el álbum de figuritas o incluso los spots mundialistas. Esos que invitan a soñar e incluso, en algunos casos, despiertan la fiebre mundialista.

En este caso, Quilmes, una de las marcas reconocidas por sus comerciales para los Mundiales, que siempre apelan a la argentinidad, estrenó su nuevo comercial para la edición 2026, con el sueño de que la Selección argentina gane su cuarto Mundial.

Un spot que, esta vez, buscando salirse de lo “común” o de lo fácil con el fútbol, apeló a algo más: el corazón del argentino. Ese que predomina por sobre la razón y que, con el slogan “CoRazones para creer”, dio lugar a la nueva propaganda.

Los reconocidos personajes en el nuevo comercial de Quilmes

Esta nueva campaña de la reconocida marca de cervezas sale del deporte y apela a hechos, distintos logros, hazañas o sucesos colectivos, donde se logra “convertir lo imposible en realidad” e imponerse, aún en los escenarios más adversos.

Ahí aparecen figuras como Emanuel Ginóbili y su recordada palomita en los Juegos Olímpicos de 2004, y la historia de Santiago Lange y Cecilia Carranza en los Juegos Olímpicos de 2016, donde, en un deporte de aire, lograron ganarlo “solo con tres”.

“Sabemos que hay algo que nos define como argentinos: una manera de enfrentar lo difícil que no siempre se explica desde la razón”, explican, basándose en el corazón del argentino y en el difícil sueño del bicampeonato.

El spot para el Mundial 2026 de Quilmes

Comercial Mundial 2026 - Quilmes

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