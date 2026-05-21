¿Legislar sobre la IA? "El derecho está caminando por detrás de todos estos fenómenos"

En las últimas horas, un video publicado por la Asociación Argentina de Actores alertó acerca del uso de la inteligencia artificial para replicar la imagen , la voz y los gestos de un actor de manera exacta. La iniciativa impulsó el debate acerca de las posibilidades de que el derecho legisle la IA frente al uso no autorizado de la persona involucrada.

Sin embargo, el abogado especialista en derecho de las nuevas tecnologías y negocios digitales Andrés Pérez Díaz, en diálogo con Digamos Todo por la 105.5 FM MDZ Radio , explicó las dificultades que se presentan al momento de poder realizar este tipo de regulaciones.

“Los avances que estamos teniendo de la tecnología, especialmente en los últimos diez años, son tan agresivos, tan dinámicos y tan rápidos que lo legal nunca va a estar a tono de poder regular cuestiones que están cambiando tanto y que están evolucionando tanto”, señaló el letrado.

Pérez Díaz señaló que actualmente no existe una legislación de vanguardia en lo que a IA se refiere: “El derecho está caminando por detrás de todos estos fenómenos”, sentenció, y agregó: “Creo que estamos yendo hacia un lugar que muy poca gente puede predecir y que vamos a tener que, entre todos como comunidad, empezar a sacar parámetros que consideremos que estamos de acuerdo y parámetros en los que no estamos de acuerdo”.

El precedente internacional frente al avance de la IA

El abogado explicó que un actor estadounidense, Matthew McConaughey, tomó los recaudos necesarios que podrían ser imitados por otras personalidades: “Hasta la fecha, los organismos de marcas sólo te permitían registrar tu nombre y tu logo como marca. Pero lo que hizo Matthew fue pedir, en base a la evolución de la inteligencia artificial, que se le permita registrar en la oficina de marcas de Estados Unidos su tono de voz como marca y algunas expresiones famosas”.

En esa línea, comentó que el actor “patentó” no solo su imagen, sino también su voz y algunas expresiones características suyas para poder controlarlas comercialmente: “Al registrarlo como marca, él podría básicamente bloquear todo aquel contenido que no esté bajo su consentimiento. Si no presta su consentimiento, podría privar que esa publicación, esa imagen o ese vídeo que está clonado con IA, pueda salir al mercado”.

El especialista explicó que esto tiene como principal motor las regalías económicas que se generan: “Además del interés moral de proteger la imagen, la voz y un montón de otros aspectos de alguien, también hay un rédito económico que uno trata de resguardar”.

Regulaciones que quedan viejas en horas frente a una IA que crece “por sí sola”

Por otro lado, el abogado explicó que si bien hay algunas regulaciones éticas que se hacen, las mismas quedan obsoletas casi al momento de aprobarse: “Ahora tenemos algo más, que es la inteligencia artificial generativa: las plataformas de inteligencia artificial piensan por sí solas, se pueden interconectar y eso ya es un razonamiento que va a una velocidad que el humano no puede detener”.

En ese marco, explicó que esto puede alterar incluso las leyes y las regulaciones tal y como las conocemos: “Las normas siempre se establecen por patrones sociales, pero nuestros patrones sociales de comportamiento son tan rápidos que probablemente no tengamos a futuro una ley como la conocemos hoy”.

La libertad de expresión y los casos anteriores a la existencia de la IA

En Argentina, el abogado señaló que la Corte Suprema respeta profundamente el derecho a la libertad de expresión, aunque eso implique el uso de la imagen de alguien sin su consentimiento: “Ese principio legal de libertad de expresión que tenemos en Argentina hoy está muy vigente. Lo cierto es que la única forma que tendríamos nosotros de demostrar que ese principio se ve violentado es cuando existe la imagen de alguien, que se está viendo dañado en internet y que existen fundamentos concretos para poder frenar esa comunicación”, explicó.

Previo a la IA, el letrado recordó casos de modelos afectadas por imágenes editadas de sus cuerpos y que en esos casos se logró bloquear dichos contenidos en internet, aunque con la nueva tecnología esto sería muy complejo de lograr: “Con la red neuronal que tiene internet, subir un vídeo de alguien con inteligencia artificial va a ser muy difícil después de frenarlo. La Justicia no tiene los medios para poder pedirle a un montón de IPs que frenen un determinado vídeo”, señaló.

Finalmente, Pérez Díaz destacó la importancia de trabajar en la cultura ética en los más jóvenes y explicó que en Argentina hay muchos juzgados que no tienen claridad sobre lo que implican estas nuevas tecnologías, aunque rescató el caso de Mendoza: “En Mendoza existe por suerte un claustro de abogados y de jueces, que comanda el doctor Mario Adaro, que están muy al tanto de estos temas de inteligencia artificial y muy en conocimiento de todo lo que está pasando. Pero no todas las jurisdicciones argentinas están igual”, concluyó.