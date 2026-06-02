El botón secreto del aire acondicionado que te puede hacer ahorrar hasta un 30% en la factura de luz este invierno

Con la llegada de los primeros fríos del invierno , el aire acondicionado en modo calefacción se convierte en el gran aliado de muchos hogares. Sin embargo, la mayoría de los usuarios pasa por alto una herramienta clave: el modo ECO.

Esta función fue diseñada específicamente para optimizar el rendimiento del aparato, permitiendo mantener la casa templada sin que el consumo eléctrico se dispare de manera innecesaria.

Lo que hay que saber para ahorrar con el aire acondicionado.

A diferencia del programa convencional, donde el equipo trabaja de forma lineal y continua para sostener los grados seleccionados, el modo de ahorro energético gestiona de manera inteligente la potencia del compresor.

Al activar el modo ECO, el artefacto realiza una serie de microajustes automáticos. Por un lado, reduce su velocidad y potencia una vez que el ambiente alcanzó un clima agradable. Además, evita los arranques y paradas bruscas, que son los momentos donde más electricidad se consume.

Por otro lado, mantiene una temperatura constante sin necesidad de forzar el motor al máximo de su capacidad.

Aunque el ahorro real está sujeto a variables como el aislamiento térmico de la vivienda o el clima exterior, los fabricantes y expertos en climatización estiman que usar el modo ECO puede reducir el gasto eléctrico entre un 10% y un 30% en comparación con el modo estándar.

De nada sirve activar el modo ahorro si el termostato se calibra a temperaturas extremas como 28°C o 30°C, ya que esto obliga al motor a trabajar bajo un estrés constante.

Los especialistas recomiendan programar el aire entre los 20°C y los 22°C durante el invierno. Este rango es más que suficiente para garantizar el confort familiar y es la configuración ideal para que la función ECO trabaje con su máxima eficiencia.