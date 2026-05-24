Empanadillas de atún: una de esas recetas caseras en pocos pasos
Las empanadillas de atún son un clásico de la cocina casera española. Te enseñamos estas recetas para que sigas con la tradición
Las empanadillas de atún son muy populares de la gastronomía casera española. Son recetas tradicionales que destacan por su masa crujiente y su relleno sabroso a base de atún y tomate, convirtiéndose en una opción perfecta tanto para una comida informal como para llevar de excursión o disfrutar como aperitivo.
Dentro de la cocina española, las empanadillas ocupan un lugar especial por su sencillez y versatilidad. Siguiendo el paso a paso, podrás preparar unas empanadillas doradas y llenas de sabor utilizando ingredientes habituales de la despensa y muy fáciles.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 12 obleas para empanadillas
- 2 latas de atún en aceite escurrido
- 200 g de tomate frito
- 2 huevos cocidos
- 1 huevo para pincelar
- Sal al gusto
Pasos
- Precalienta el horno a 200 °C. En un bol, mezcla el atún, el tomate frito y los huevos cocidos picados hasta obtener un relleno homogéneo.
- Reparte una cucharada de relleno sobre cada una de las obleas para empanadillas. Dóblalas por la mitad y sella los bordes presionando con un tenedor.
- Coloca las empanadillas sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal y píntalas con el huevo batido.
- Hornéalas durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes.
- Retíralas del horno, déjalas templar unos minutos y sírvelas recién hechas o a temperatura ambiente.