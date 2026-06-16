Lemon pie: la receta definitiva para sorprender en casa
Sorprender en casa con un clásico de la pastelería es posible siguiendo esta receta de lemon pie, con un paso a paso fácil para un resultado exquisito.
El lemon pie es de esos postres que te hacen cerrar los ojos al primer bocado. Claro, si no está muy ácido, pero para que te quede exquisito tenés que seguir esta receta con atención. Preparalo con un día de anticipación para que los sabores se asienten, pero tostá el merengue justo antes de servir. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
Para la masa casera
- 250 g de harina 0000
- 125 g de manteca fría, en cubos
- 75 g de azúcar impalpable
- 1 yema
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1-2 cucharadas de agua helada (si es necesario)
Para la curd de limón
- 4 yemas
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de jugo de limón recién exprimido
- Ralladura de 2 limones
- 100 g de manteca fría, en cubos
Para el merengue suizo
- 4 claras
- 1 taza de azúcar
- 1/4 cucharadita de cremor tártaro (opcional)
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá la harina tamizada con el azúcar impalpable y la sal. Agregá la manteca fría en cubos y frotá con los dedos rápidamente hasta obtener una arena gruesa con pedacitos de manteca del tamaño de arvejas. Incorporá la yema y la vainilla. Si la masa no se une, agregá 1 cucharada de agua helada. Formá un disco, envolvé en film y refrigerá 30 minutos.
- Precalentá el horno a 180°C. Sobre mesada enharinada, estirá la masa fría hasta 3 mm de espesor. Forrá el molde desmontable, presionando bien contra el fondo y los bordes. Pinchá el fondo con tenedor, cubrí con papel manteca y legumbres. Horneá 15 minutos, sacá el peso y horneá 8-10 minutos más hasta que esté dorada. Dejá enfriar.
- En una olla a fuego bajo, mezclá las yemas, el azúcar, el jugo de limón y la ralladura. Cociná revolviendo constantemente con cuchara de madera por 8-10 minutos hasta que espese y cubra la parte de atrás de la cuchara. No dejes que hierva.
- Retirá del fuego. Agregá la manteca fría en cubos, mezclando hasta que se integre. La curd debe quedar brillante y sedosa. Cubrí con film a piel y dejá enfriar a temperatura ambiente.
- Verté la curd fría sobre la base precocida. Alisá con espátula. Llevá a la heladera mínimo 2 horas para que cuaje.
- En un bowl que entre en una olla, mezclá las claras con el azúcar. Poné a baño María a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que el azúcar se disuelva completamente y la mezcla esté tibia al tacto. Sacá del fuego y batí con batidora eléctrica a velocidad alta 5-7 minutos hasta obtener picos firmes y brillantes.
- Distribuí el merengue sobre la tarta fría, formando picos decorativos con la parte de atrás de una cuchara. Tostá con soplete o llevá 3 minutos al horno a gratinar hasta que esté dorado.
- Dejá reposar 10 minutos antes de cortar. ¡Y listo!