Lemon pie: la receta definitiva para sorprender en casa

El lemon pie es de esos postres que te hacen cerrar los ojos al primer bocado. Claro, si no está muy ácido, pero para que te quede exquisito tenés que seguir esta receta con atención. Preparalo con un día de anticipación para que los sabores se asienten, pero tostá el merengue justo antes de servir. ¡Manos a la obra!