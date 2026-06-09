Día del Primo: la historia detrás de la fecha que celebra a nuestros primeros amigos

En Argentina y otros países de Latinoamérica se conmemora cada 9 de junio el Día del Primo, una fecha que honra la amistad incondicional y los lazos familiares.

Cada 9 de junio, en la Argentina y en varios países de América Latina, se celebra el Día del Primo, una conmemoración no oficial que busca homenajear el lazo único entre familiares que muchas veces se convierte en una amistad inseparable, y que se mantiene viva gracias al afecto y la costumbre más que a una legislación o a un decreto gubernamental.

La historia detrás del Día del Primo La raíz de su incorporación al calendario en la mayor parte de la región se remonta a los tiempos de la antigua Roma y está directamente vinculada a un hecho sangriento durante el régimen imperial de Diocleciano, que gobernó entre los años 284 y 305 d.C. y el cual fue famoso por su feroz persecución contra los cristianos, a quienes detenía y obligaba a revertir su fe bajo amenaza de tortura o muerte.

El 9 de junio también es la fecha en que se recuerda a San Feliciano y San Primo, dos hermanos cristianos que fueron martirizados durante la persecución del emperador Diocleciano en la antigua Roma, a fines del siglo III, y que al negarse a renunciar a sus creencias, fueron torturados y ejecutados entre los años 297 y 303 d.C., convirtiéndose en las primeras víctimas en ser enterradas dentro de las murallas del Imperio Romano.

Primos (2) La historia detrás de la celebración data de largo tiempo atrás. magnific No existen registros claros sobre la vida de San Feliciano y San Primo, pero lo que trascendió fue su valentía al enfrentar el poder imperial y su decisión de morir antes que traicionar su fe, una historia que con los años fue creciendo desde lo religioso hacia lo familiar, y que inspiró una celebración que, aunque no tiene un origen claro y documentado, se mantiene viva por el cariño que los primos se tienen y por la necesidad de tener un día para celebrar ese vínculo que es único en el mundo.

En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra una fecha similar, el National Cousins Day, cada 24 de julio, y al igual que en América Latina, no se trata de una festividad oficial sino de una ocasión para reconocer la importancia de los lazos familiares más allá de los padres y hermanos.