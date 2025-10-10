Receta de buñuelos de acelga: trucos para que salgan perfectos
Aprendé cómo hacer buñuelos de acelga fáciles, crujientes y llenos de sabor. Una receta casera ideal para acompañar almuerzos, cenas o picadas.
La receta de buñuelos de acelga es un clásico infaltable en la cocina argentina. Son ideales para aprovechar las verduras de estación y preparar algo rico, rápido y económico. Crocantes por fuera y esponjosos por dentro, se pueden servir como entrada, guarnición o para picar con unos mates bien cebados.
Ingredientes
Rinden entre 12 y 15 buñuelos medianos
- 1 atado de acelga.
- 2 huevos.
- ½ cebolla picada.
- 1 diente de ajo.
- 4 cucharadas de harina común.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 3 cucharadas de queso rallado.
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Aceite para freír.
Paso a paso para preparar buñuelos de acelga ¡muy fáciles!
- Lavá bien las hojas, sacales los tallos más duros y hervilas unos minutos en agua con sal. Escurrí bien y picá finito.
- En una sartén con un chorrito de aceite, dorá la cebolla y el ajo picados. Agregá la acelga y mezclá todo.
- En un bol, batí los huevos con sal, pimienta y nuez moscada. Sumá el queso rallado, la harina, el polvo de hornear y la acelga salteada. Mezclá hasta tener una masa espesa.
- Calentá aceite en una sartén y echá cucharadas de mezcla. Cociná hasta que estén doraditos de ambos lados. Sacalos y apoyalos sobre papel absorbente.
Estos buñuelos se pueden comer calientes o fríos, y quedan geniales con una salsa criolla o un chorrito de limón. Si te sobran, guardalos en la heladera en un tupper por hasta dos días; para recalentarlos, usá horno o sartén. Siempre es una buena opción preparar buñuelos de acelga. ¡Disfrutálos!.