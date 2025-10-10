Presenta:

Receta de buñuelos de acelga: trucos para que salgan perfectos

Aprendé cómo hacer buñuelos de acelga fáciles, crujientes y llenos de sabor. Una receta casera ideal para acompañar almuerzos, cenas o picadas.

Candela Spann

Receta tradicional de buñuelos de acelga como los de la abuela.

Shutterstock

La receta de buñuelos de acelga es un clásico infaltable en la cocina argentina. Son ideales para aprovechar las verduras de estación y preparar algo rico, rápido y económico. Crocantes por fuera y esponjosos por dentro, se pueden servir como entrada, guarnición o para picar con unos mates bien cebados.

Acompañálos con la salsa que más te guste
La versión original se freía en grasa vacuna, aunque hoy se usa más aceite vegetal.

Ingredientes

Rinden entre 12 y 15 buñuelos medianos

  • 1 atado de acelga.
  • 2 huevos.
  • ½ cebolla picada.
  • 1 diente de ajo.
  • 4 cucharadas de harina común.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 3 cucharadas de queso rallado.
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
  • Aceite para freír.

Paso a paso para preparar buñuelos de acelga ¡muy fáciles!

  1. Lavá bien las hojas, sacales los tallos más duros y hervilas unos minutos en agua con sal. Escurrí bien y picá finito.
  2. En una sartén con un chorrito de aceite, dorá la cebolla y el ajo picados. Agregá la acelga y mezclá todo.
  3. En un bol, batí los huevos con sal, pimienta y nuez moscada. Sumá el queso rallado, la harina, el polvo de hornear y la acelga salteada. Mezclá hasta tener una masa espesa.
  4. Calentá aceite en una sartén y echá cucharadas de mezcla. Cociná hasta que estén doraditos de ambos lados. Sacalos y apoyalos sobre papel absorbente.
Los buñuelos de acelga son riquísimos
Algunos cocineros agregan un toque de queso rallado o nuez moscada para darles más sabor y aroma.

Estos buñuelos se pueden comer calientes o fríos, y quedan geniales con una salsa criolla o un chorrito de limón. Si te sobran, guardalos en la heladera en un tupper por hasta dos días; para recalentarlos, usá horno o sartén. Siempre es una buena opción preparar buñuelos de acelga. ¡Disfrutálos!.

