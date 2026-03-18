Aprendé a preparar flan casero con esta receta fácil
Aprendé a hacer flan casero siguiendo esta receta paso a paso. ¡Un postre tradicional perfecto para cualquier ocasión!
El flan casero es uno de esos postres que atraviesan generaciones y siguen ocupando un lugar especial en la mesa. Es el típico postre que aparece después de una comida familiar, acompañado con dulce de leche o crema. Aunque pueda parecer una receta delicada, en realidad es bastante accesible si se siguen bien los pasos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 4 huevos
- 120 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el caramelo
- 100 g de azúcar
- 2 cucharadas de agua
Paso a paso de la receta
- Colocar el azúcar y el agua en una sartén o cacerola y llevar a fuego medio sin revolver hasta que se forme un caramelo dorado.
- Volcar el caramelo caliente en un molde para flan, cubriendo la base de manera uniforme. Reservar.
- En un bowl batir los huevos con el azúcar hasta integrar sin generar demasiada espuma.
- Incorporar la leche y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.
- Pasar la mezcla por un colador para lograr una textura más lisa.
- Verter en el molde.
- Volcar la preparación sobre el caramelo ya frío.
- Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente y llevar al horno a 160 °C durante 50 a 55 minutos, hasta que esté firme.
- Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 3 horas.
- Pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar con cuidado antes de servir. ¡Y listo!