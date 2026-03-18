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Receta

Aprendé a preparar flan casero con esta receta fácil

Aprendé a hacer flan casero siguiendo esta receta paso a paso. ¡Un postre tradicional perfecto para cualquier ocasión!

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Seguí esta receta para lograr un postre riquísimo.

Seguí esta receta para lograr un postre riquísimo.

El flan casero es uno de esos postres que atraviesan generaciones y siguen ocupando un lugar especial en la mesa. Es el típico postre que aparece después de una comida familiar, acompañado con dulce de leche o crema. Aunque pueda parecer una receta delicada, en realidad es bastante accesible si se siguen bien los pasos. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 500 ml de leche
  • 4 huevos
  • 120 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo

  • 100 g de azúcar
  • 2 cucharadas de agua
Flan de dulce de leche
La receta más simple para el flan más rico.

La receta más simple para el flan más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Colocar el azúcar y el agua en una sartén o cacerola y llevar a fuego medio sin revolver hasta que se forme un caramelo dorado.
  2. Volcar el caramelo caliente en un molde para flan, cubriendo la base de manera uniforme. Reservar.
  3. En un bowl batir los huevos con el azúcar hasta integrar sin generar demasiada espuma.
  4. Incorporar la leche y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.
  5. Pasar la mezcla por un colador para lograr una textura más lisa.
  6. Verter en el molde.
  7. Volcar la preparación sobre el caramelo ya frío.
  8. Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente y llevar al horno a 160 °C durante 50 a 55 minutos, hasta que esté firme.
  9. Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 3 horas.
  10. Pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar con cuidado antes de servir. ¡Y listo!

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