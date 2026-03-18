Aprendé a preparar flan casero con esta receta fácil

El flan casero es uno de esos postres que atraviesan generaciones y siguen ocupando un lugar especial en la mesa. Es el típico postre que aparece después de una comida familiar, acompañado con dulce de leche o crema. Aunque pueda parecer una receta delicada, en realidad es bastante accesible si se siguen bien los pasos. ¡Manos a la obra!